BLID, MEN TYKK: Else Kåss Furuseth vil fortsatt være blid, men helst ikke ha like store utslag på baderomsvekten.

TV-anmeldelse «Helsekost Furuseth»: Vanlige slankeres tur

Else Kåss Furuseth byr mer på seg selv enn noensinne i kandidat til årets programtittel.

«Helsekost Furuseth»

Norsk livsstilsserie i seks deler

Med: Else Kåss Furuseth, Pernille Kallestad, Bahador Bayani, Benedichte Fugle-Kaarikstad og Johan Voldrønning, m.fl.

Premiere i NRK TV torsdag 20. april (de to første episodene) og på NRK1 20. april kl. 20.00

Å legge ned «Kåss til kvelds» er noe av mindre smarte NRK har gjort siden de sluttet med Satiriks. Det er heldigvis mange enig med meg i, så la oss ikke bruke mer tid på det.

Her er Else Kåss Furuseth «tilbake» i noe så ordinært som et helseprogram. Hun er klar over at det er ordinært. Faktisk er hun litt skuffet over seg selv, fordi det for lengst har blitt en klisjé at kvinne (41) er misfornøyd med kroppen sin.

I Kåss Furuseth sitt tilfelle har det gått så langt at legen truer med at hun må sove med pustemaskin hvis hun ikke slanker seg. En litt annen problemstilling enn forrige slankeprogram med programleder på NRK, Ronny Brede Aase sitt «Eit feitt liv», der poenget var å gå ned akkurat nok, men fortsette å kose seg.

En annen forskjell er at tittelen utvilsomt er noe av det sterkeste vi kommer til å oppleve av navneordspill i hele år.

BLID MED MASKIN: En oksygenmaskin, kanskje ikke akkurat slik, er trusselbildet Else Kåss Furuseth har foran seg.

Forklaringen på hvorfor hun vil gjøre noe med dette nå presenteres slik Else Kåss Furuseth gjør det meste hun engasjerer seg i: Litt morsomt, litt trist og veldig personlig.

Det pakkes inn med ting man har sett før, som veiing og måling og informasjonsplakater om at befolkningen generelt er blitt tyngre og at vi er de fjerde tykkeste landet i verden.

Men også ting vi definitivt ikke har sett før, som dramatiseringer av «Naked Attraction», en burleskdans innøvd og vist på 24 timer, nyhetsinnslag og nydelig skapte drømmeseanser om å grisebanke ernæringsfysiologen.

Ernæringsfysiolog Tine Sundfør («Tjukkholmen») slår for øvrig tilbake med at en Foodora-abonnerende og åpenbart ikke videre kokkeleringsmotivert person som Furuseth fint kan leve sunt med ferdigmiddager fra Fjordland.

I de to episodene VG har fått se i forkant kan det virke som om både Foodora og Fjordland bør sende en hyggelig takk for – forhåpentligvis – gratiseksponering i ganske god sendetid.

LETTERE NÅR MAN ER SAMMEN: Pernille Kallestad, Bahador Bayani, Else Kåss Furuseth, Johan Voldrønning, Benedichte Fugle-Kaarikstad blir lettere sammen.

Sammen med en nydelig kvartett mennesker fra hele landet, fordi det er lettere når man vil bli lettere sammen, skal Furuseth klare å gå varig ned i vekt. Eller som hun sier selv «Dette er ikke «16 ukers Helvete» eller fatcamp på «Tjukkholmen». Dette er livsstilsendring.».

De fire andre byr nesten enda mer på seg selv en hovedpersonen. Uten at det blir kleint. Tvert imot er denne kvintetten blant den varmeste og mest likandes castingen som er gjort i realityserier med så alvorlig grunntone. Ja, selvsagt blir det grining.

Som vanlig er det litt uklart hva man selv egentlig kan lære av dette, om man er disponert for å gjennomføre tilsvarende tiltak selv. Her virker uansett ikke poenget å være å fatshame eller motivere noen enn seg selv.

Men heller anerkjenne hvor vanskelig og hardt det kan være å få til nettopp en livsstilsendring. Og at det også er lov å ville slanke seg bare fordi man vil føle seg digg.

Hva nå enn det måtte innebære.

Anmelderen har fått se to episoder.