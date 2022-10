FORTELLER OM BARNDOMMEN: Herman Flesvig (30) velger seg barnebokformatet til sin selvbiografi.

Herman Flesvig har blitt pappa

Stjernen fra «Førstegangstjenesten» har blitt far for første gang. Samtidig er han ute med bok der han åpner opp om å være barn med ADHD – som han fortsatt tar medisiner for.

I fredagens episode av Lindmo på NRK avslører Flesvig at han har blitt far.

– Gratulerer med å ha gitt ut fin trykksak, men først og fremst så vil jeg faktisk si gratulere med å ha blitt pappa, sier programleder Anne Lindmo.

– Det er veldig, veldig fint. Det er helt fantastisk. Det er helt rått. Men det er mye da, sier den nybakte faren til latter og applaus fra publikum.

Bok med Erlend Loe

«Jeg er oppkalt etter pappas hund. Han elska den hunden. Den bikkja var mer lydig enn deg, sier pappa. Men han liker meg litt likevel. Det er jeg nesten sikker på.»

Slik lyder det tidlig i boken «Herman: Historier fra en udiagnostisert oppvekst» – Herman Flesvigs versjon av en selvbiografi, ført i pennen av Erlend Loe.

Oppgaven har vært å visualisere og sette ord på innsiden av Flesvigs hode som udiagnostisert ADHD-barn.

– Jeg har alltid fått mye kjærlighet fra mamma og pappa, sier Flesvig til VG.

– Men bikkja satt da den skulle sitte, og det gjorde ikke jeg.

Den populære komikeren har de siste par årene vært på jevnlige besøk hos forfatter Loe, og tømt seg for historier fra en oppvekst som han i ettertid har skjønt ikke var helt A4.

Å velge ut hva som til slutt skulle fortelles ble det diskusjoner om. Mengden råmateriale var aldri noe problem, ifølge Loe.

– Jeg er en snakker. Hvis jeg har problemer kan jeg snakke til en vegg, forklarer Flesvig.

– Jeg har dratt herfra og følt meg ti kilo lettere, mens Erlend har sittet igjen med dritten.

– Jeg har vært opptatt av at vi ikke bare skal ha fokus på de søte, artige episodene, men også de som har vært litt vonde, sier Loe.

Flesvig forteller at han føler seg ganske avkledd i boken.

– Det er jo veldig personlig, men Erlend har vært veldig flink til å få det til å funke uten at det blir for mye buhu.

SAMARBEID: Herman Flesvig har snakket om oppveksten i to år. Erlend Loe noterte.

Men noe buhu forekommer i boken, som beretter mye om hvordan det var å være Herman på skolen.

«Læreren starter stoppeklokka. Jeg leser alt jeg klarer, men blir sykt stressa av å se de andre bla om. Etterpå må jeg svare på spørsmål. Jeg gjetter i vilden sky. Hund! Gulrot! Bonde! Pluskvamperfektum! Jeg får null rette.»

– Det er viktig at barn blir sett og hørt, og å se at alle barn ikke er like, formaner Flesvig.

– Med en gang man blir misforstått, så er det fort at man utagerer på andre måter, og hvis man ikke har noe språk for følelsene sine begynner man å kaste stoler, banke folk eller slå.

Les anmeldelsen av boka:

Refser karakterkort

Han beskriver det norske skolesystemet som «en firkantet boks» – og det freser i munnviken hans når han sier ordet «karakterkort».

– Det spiller ingen rolle om du er kjempeålreit og supersnill med alle, så lenge du har 2 i historie. Da er det det som står og det du blir bedømt etter.

Flesvig forteller at det for ham var et mareritt når alle på skolen spurte hverandre hva de hadde fått i karakter på den siste prøven, og hvilke skoler man hadde tenkt å søke på.

– Jeg hadde så dårlige karakterer og jeg syntes det var så pinlig, sier han.

– Og jeg ble så frustrert, kan ikke folk se at jeg er en ålreit fyr? At jeg kan prate for meg, jeg tar hensyn til folk, jeg er ekstremt god til å lese et rom? Alle de tingene der, men det hjalp ikke.

Han oppfordrer foreldre til å legge skam til side hvis det er slik at deres sønn eller datter trenger ekstra hjelp og oppfølging.

– Du må legge bort stoltheten din rundt at barnet ditt skal gå i klassen på samme måte som alle andre.

«Jeg er visst litt mye. Når jeg ringer på hos kompiser, hører jeg de voksne sukke: Det er Herman igjen. Når jeg har gått, kommer de til å si: Har du ikke noen andre du kan henge med?»

VG spør Flesvig om det stemmer som boken hinter om; at han var en upopulær gjest?

– Jeg var ikke slem, sier han.

– Men jeg var alltid veldig god til å finne på sånne barnepøbelstreker. Legge vannballonger under bilen, lage fyrverkeribomber og fyre av i skauen.

OMTRENT SLIK: Herman Flesvig forklarer Erlend Loe detaljer fra barndommen.

Redningen var ifølge Flesvig at han også var ærlig om hva han hadde gjort, at han hadde respekt for voksne og ikke var utagerende overfor dem.

– Noe som overrasket meg var å oppdage at du har hatt et sosialt ålreit liv, ikke blitt stigmatisert, for det er det mange med slike hoder som blir, skyter Loe inn.

– Når du ikke er god på skolen, hva kan du gjøre da?, spør Flesvig, og har svaret:

– Du kan være morsom, klassens klovn.

Heftige doser

I boken fortelles det om lille Hermans trang til å fjerne fingeravtrykk etter seg.

– Jeg har skjønt som voksen at når man har kaos i hodet, kan man gjøre desperate forsøk på å få kontroll. Da hadde jeg i alle fall kontroll på noe, sier han om fingeravtrykk-manien.

Lignende «hangups» har han fortsatt, forteller han. Og disse fungerer ofte som advarsler.

– Hvis jeg for eksempel begynner å telle veldig mye til 13, sier Flesvig.

– Så må jeg ta en pause, bare gjøre litt hjernedød aktivitet i et par uker. Scrolle på TikTok og se på Netflix.

Som bokens tittel hinter om, tok det lang tid før unge Herman ble diagnostisert.

Flesvig forteller at han ble utredet først som 18-åring, og at det da ble testet flere typer medisin på ham – blant annet den mest kjente ADHD-medisinen Ritalin, som inneholder det amfetamin-lignende stoffet metylfenidat.

– I litt heftige doser, fordi man skulle sjekke hvordan jeg responderte, sier han.

– Og da husker jeg at det for første gang var slik at all lyd rundt meg ble stille, og jeg hørte bare hva læreren sa, alt rundt ble liksom «mutet» bort. Det var veldig rart, som å ta i ørepropper på et travelt sted.

Ifølge Flesvig fungerte medisineringen bra for ham på skolen.

– Men det tok bort litt av min måte å være på, tok bort litt matlyst, jeg ble mer nummen og daff. Så fort jeg var ferdig på skolen, sluttet jeg i stor grad med medisiner fordi jeg fungerte greit uten.

Likevel bruker Flesvig fortsatt ADHD-medisiner i perioder, forteller han.

– Som et lite hjelpemiddel, hvis det er litt mye eller jeg må fokusere, hvis jeg skal noe viktig. Jeg kan ikke gå for lenge på det, for da blir jeg nedstemt.

Ifølge Flesvig, som har vært åpen om sin diagnose, får han mange henvendelser fra foreldre som er i tvil om hvorvidt ungene deres skal gå på medisiner.

– Da anbefaler jeg bare å prøve, se om det funker for deres barn. Jeg er ikke lege og kan ikke uttale meg om folk trenger medisiner eller ikke. Jeg er helt enig i at man ikke skal eksperimentere med barn, men hvis det fungerer for folk og de får bedre livskvalitet, synes jeg det er verdt det.

– Hva slags type arbeid trenger du medisiner til?

– Det varierer, det kommer veldig an på dagsform. Man har gode og dårlige dager. Hvis jeg skal fly i seks timer synes jeg det er deilig å ta medisiner. Da kan jeg se på film, ikke sitte og følge med på flyvertinnene som går frem og tilbake.

– Kan bli veldig trist

Flesvig er til vanlig ikke en som forteller mye om privatlivet sitt i pressen.

Boken er det mest private han har delt så langt, mener han.

– Hvis det kan være til hjelp for noen, er det greit å dele det som er sårt. Her får man helheten, med de mørkere sidene av det. Det er noe privat ved det, som man ikke ønsker at alle skal se, men som jeg tror er viktig.

Han opplever sitt eget liv som «vanlig», sier han.

– Men jeg har veldig mye følelser. Hvis jeg først blir trist, kan jeg bli veldig trist.

Berømmelsen koster iblant, medgir han.

– Å bli en offentlig person er krevende for en person som tar til seg alt. Man lærer seg å leve med det etter hvert, men det er klart det er overveldende.

Derfor passer han også på å holde seg hjemme på dager hvor han ikke er så mottagelig for oppmerksomhet, forteller han.

– Å bli oppsøkt i offentligheten skal man være glad for, siden det er det jeg lever av. Jeg føler at folk er hensynsfulle. Det er viktig å ta seg tid til dem også, særlig når det er unge og barn.

Flesvig minnes et høydepunkt fra barndommen:

– Jeg husker selv da jeg møtte Alejandro Fuentes på Ski storsenter, det var jo kjempestas. Så hvis jeg kan gjøre en forskjell for dem, er det bra.

FLESVIGS HELT: Alejandro Fuentes, som slo gjennom i «Idol» 2005. Her i 2007.

Da han først begynte å lefle med ideen om en selvbiografi, fikk han bilder av seg selv i hodet – i sort/hvitt og iført høyhalset genser, sier han.

Barnebok er mindre pretensiøst og mer «ham», synes Flesvig.

– Jeg ville gjerne gjøre det på min måte, i min ånd, for det er sårt og det er vanskelig, men det kan gjøres på en måte som er mer min stil.

Flesvig virker simpelthen godt fornøyd med å jukse seg gjennom selvbiografibiten av kjendistilværelsen.

– Det er et smutthull ingen andre har tenkt på før, så jeg er dritfornøyd med det, ler han.

– Vi kan lage den andre boken om 30 år, sier Loe.

