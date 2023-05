FANTERI BLE TIL FJAS: Prinsesse Ingrid Alexandras russehilsen fikk stå urørt i to uker.

Kongehuset endret prinsessens russehilsen

Prinsesse Ingrid Alexandra (19) brukte ordet «fanteri» i sin russehilsen på Facebook. To uker senere hadde Slottet endret ordet til «fjas». – Her har noen vært våkne, sier Ervin Kohn.

«Russetiden er ofte assosiert med fest og fanteri – men det handler også om samhold, om å feire sammen med venner og medelever.»

Det skrev prinsesse Ingrid Alexandra i sin hilsen til vårens russ 28. april i år. Innlegget ble publisert både på kongehusets hjemmesider og på kongehusets Facebook-side.







5. mai ble setningen imidlertid endret, viser retteloggen fra Facebook. Da forsvant ordet «fanteri» og ble erstattet av et færøysk låneord - fjas:

«Russetiden er ofte assosiert med fest og fjas – men det handler også om samhold, om å feire sammen med venner og medelever.»

Slottets bortredigering av ordet kom tre uker før Ervin Kohn, forstander i det mosaiske trossamfunn, skrev en kronikk i VG hvor han kom med denne oppfordringen: – Ikke bruk ordet «fanteri».

«FANTERI»: – Bruken av ordet var selvsagt ikke vondt ment mot noen, sier Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe til VG.

– Ikke vondt ment

– Det er viktig med bevissthet om hvor ord og uttrykk opprinnelig kommer fra, sier Slottets kommunikasjonssjef Guri Varpe til VG.

– I dette tilfellet ble vi minnet om at ‘fanteri’ har sin opprinnelse fra negativ omtale av romanifolket, som er en av våre nasjonale minoriteter. Ordet er derfor erstattet, fortsetter hun.

Hun ønsker ikke å si hvem som kontaktet Slottet om bruken av ordet.

– Bruken av ordet var selvsagt ikke vondt ment mot noen. Det er viktig at vi hjelper hverandre til å bruke et inkluderende språk. Vi er derfor takknemlig for at vi ble gjort oppmerksom på ordets opprinnelse, sier hun.

...BLE TIL «FJAS»: Ifølge Språkrådet har ikke ordet «fjas» noen nedsettende betydning.

– Nedsettende betegnelse

– Det interessante er at Slottet endret dette før jeg skrev min kronikk. Så her er det noen som har vært våkne, sier Ervin Kohn.

Han kjente ikke til endringen før VG kontaktet ham, men berømmer Slottet og prinsesse Ingrid Alexandra for årvåkenheten.

– Dette er flott. «Fanteri» er et nedsettende ord for mange romani/tatere, men de har lenge slitt med å bli hørt.

Det er grunnen til at han skrev kronikken som ble publisert i VG, sier han.

– Hvorfor er «fant» og «fanteri» nedsettende?

– Betegnelsen «fant» er ikke nødvendigvis nedsettende. Noen romani/tatere mener det, men ikke alle. Det som derimot er nedsettende er å lage et substantiv av det. Ordet «jøde» er ikke nedsettende i seg selv. Jeg er jøde. Det er det jeg er. Men straks du bruker ord som «jødepriser» eller «jødebutikk», da blir det problematisk. For det er nedsettende ment, forklarer Kohn.

Han har fått flere positive tilbakemeldinger etter sin kronikk.

– De fleste sier at det er like uproblematisk å slutte å bruke dette ordet som å ikke lenger bruke n-ordet. Noen få er veldig indignerte og sier de vil forbeholde seg retten til å bruke ordet ennå, sier han.

BERØMMER SLOTTET: Ervin Kohn mener Slottet har tatt en klok avgjørelse.

Skøyer, rakker, fark

Daniel Gusfre Ims leder seksjonen for språkrådgivning hos Språkrådet.

– Fjas kan jeg ikke så mye om, dessverre. Fant og fanteri er litt mer komplisert, sier han.

Ordet «fant» har nemlig en lang og brokete opprinnelse.

– Det ble ikke først brukt om en folkegruppe, men var et ord for å beskrive en fattigslig mann eller dreng. Senere har det blitt brukt om reisende og omstreifere, og i denne betydningen også om folkegruppen romani/tatere. Mye av denne bruken har helt klart vært nedsettende, forklarer han.

Dette er imidlertid ikke det eneste norske ordet som har sin opprinnelse i å være et nedsettende ord om reisende eller fattige.

– «Skøyer» er et ord vi har lånt fra nederlandsk, som betyr å streife. «Fark» er et norrønt ord som betydde farende folk. Og «rakker» ble brukt om en som tok skittent og dårlig arbeid. Så mange ord har sitt opphav i å bli brukt nedsettende om reisende og fattige, forteller Gusfre Ims.

Som Ervin Kohn mener også han Slottets bortredigering av ordet er klok.

– Det må være helt greit at Slottet gjør det etter en henvendelse. Så er det et spørsmål om hvor nært man skal knytte det til en folkegruppe i dag. Jeg vet at mange romani/tatere er veldig klar over at det har vært brukt nedsettende om dem som folkeslag.