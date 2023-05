The Smiths-legenden Andy Rourke er død

Den tidligere The Smiths-bassisten ble 59 år gammel.

Det er bandkamerat og gitarist Johnny Marr som delte nyheten på Twitter.

Rourke har ifølge innlegget slitt med bukspyttkjertelkreft i lengre tid. Denne uken tapte han kampen mot sykdommen.

– Det er med dyp sorg at vi meddeler bortgangen av Andy Rourke etter en lengre sykdomsperiode med bukspyttkjertelkreft, skriver Marr i innlegget.

– Andy vil bli husket som en snill og bakker sjel av de som kjente ham, og som en utrolig begavet musikker av musikkfans.

The Smiths er et engelsk rockeband som ble formet i Manchester, 1982. Det var vokalist Morrissey og gitarist Johnny Marr som sto for låtskrivingen.

STORHETSDAGENE: The Smiths, fra venstre Andy Rourke, Morrissey, Johnny Marr og Mike Joyce fotografert i Manchester i 1986.

Rourke er blant annet kjent for deltakelse på sanger som «This Charming Man» og «There is a Light that Never Goes Out», og for å ha spilt med Morrissey etter bandet The Smiths ble oppløst i 1987.

I senere tid har Rourke blant annet spilt med Dolores O’Riordan fra bandet The Cranberries.

Twittermeldingen, som ble publisert fredag morgen, har allerede flere tusen reaksjoner, kommentarer og delinger.

