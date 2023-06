Øyvind Brigg: − Jeg er ikke typen som ser meg tilbake

Han ble tatt til fange i Bosnia og hadde skuddsikker vest på hemmelig sted i huset. Men nå skal TV 2-ankeret Øyvind Brigg endelig finne roen – sammen med kona Torhild.

Mandag hadde Øyvind Brigg (70) sin siste sending på TV 2 Nyheter. Planen var at han bare skulle reise seg fra programlederstolen og gå over i pensjonistenes rekker i all stillhet. Slik gikk det ikke.