Søksmål mot Meghan Markle forkastet

Meghan Markle går fri etter at halvsøsterens søksmål mot henne ble forkastet.

Halvsøsteren Samantha Markle saksøkte Meghan Markle for ærekrenkelse etter det omstridte TV-intervjuet med Oprah Winfrey i 2021.

Søsteren hevder at hennes rykte har blitt ødelagt av «ondsinnede løgner» fortalt av Meghan i intervjuet.

Halvsøsteren hevder videre at Meghan «publiserte og spredte falske og ondsinnede uttalelser» om henne i 2020-boken, Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family.

Halvsøsteren mener at Meghan løy om at hun var enebarn, og om når de sist traff hverandre. Videre hevder Samantha at påstandene utsatte henne for «ydmykelse og hat».

Samantha søkte erstatning på 750.000 kroner og ba om en rettssak.

Nå har derimot en dommer i Florida forkastet søksmålet, skriver The Independent.

Dommeren mente at Markles uttalelser var meningsytringer.

– Slik en rimelig lytter ville forstått det, har den anklagede part kun uttrykt meninger om sin barndom og sitt forhold med sine halvsøsken, skriver dommer Charlene Edwards Honeywell i kjennelsen.

