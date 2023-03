KONSERT: Kamelen under VG-lista på Rådhusplassen i Oslo i fjor.

Kamelen gjester Post Malone-konsert i Norge

– Det var flaks for Post at jeg var ledig denne datoen, for jeg er klar for å sette fyr på Telenor Arena!

Det sier Marcus Kabelo Møll Mosele, kjent som artisten «Kamelen», i en pressemelding fra Live Nation.

Den kontroversielle rapperen fra Bergen vil lørdag 22. april varme opp for superstjernen Post Malone på Telenor Arena i Bærum utenfor Oslo. Konserten er startskuddet for amerikanerens europaturné.

«Kamelen» ble for alvor kjent da han sommeren 2015 rømte fra politiets varetekt mens han ventet på å sone. Samtidig slapp han låten «Si ingenting». Siden har han blitt en av landets største artister.

I 2018 ble han nominert til Spellemannprisen i klassen årets gjennombrudd, og i 2021 stakk han av med prisen i klassen hiphop.

I fjor slapp filmskaper Rolv Lyssand Bjørø dokumentaren «Si ingenting», hvor han fulgte «Kamelen» i over to år.

Nå gjester bergenseren altså Post Malone, som var i Norge senest sist sommer på Koengen i Bergen. Han har tidligere spilt på flere festivaler og klubber i Norge.

– I fjor inntok han et utsolgt Bergenhus festning og gjorde et magisk show for over 23.000 mennesker, og nå er vi veldig stolte over å ønske han velkommen tilbake Norge. Reisen fra første show på Blå til en av verdens største artister har vært helt sinnssyk, og det er en sann glede at han nå starter sin Europa-turné hos oss på Telenor Arena, sier Martin Nielsen i Live Nation Norge.