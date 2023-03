NYFORELSKET: Rupert Murdoch og Ann Lesley Smith, her på Barbados i januar.

Rupert Murdoch (92) er forlovet

Mediegiganten Rupert Murdoch har fridd til kjæresten Ann Lesley Smith (66) og fått ja.

Det betror paret til New York Post, som eies av nettopp Murdoch.

Frieriet fant sted i New York 17. mars.

– Jeg var veldig nervøs, innrømmer han til avisen.

Murdoch var med andre ord ikke singel lenge. Kun ni måneder har gått siden det ble kjent at mediemogulen skulle skilles for fjerde gang, fra den tidligere supermodellen Jerry Hall (66).

Nyforlovede Murdoch innrømmer at han var redd for å forelske seg på nytt.

– Men jeg visste at dette ville være siste gang. Det bør det være. Jeg er lykkelig, sier han til New York Post.

Enke

Ann Lesley Smith er enke etter countryartist og TV-profil Chester Smith, som døde av hjertesvikt i 2008, 78 år gammel. Hun jobbet tidligere som politiprest i San Francisco.

– Dette er en gave til Gud fra oss begge, sier Smith om forlovelsen.

Hun betror samtidig at de møttes i september i fjor.

– Jeg har vært enke i 14 år. I likhet med Rupert, var min ektemann en forretningsmann, sier 66-åringen og peker på at hennes avdøde mann var med på å bygge opp flere radio- og TV-stasjoner.

– Så jeg snakker Ruperts språk. Vi deler de samme holdningene, mener hun.

Nå planlegger de bryllup på sensommeren.

– Vi ser begge frem til å tilbringe siste halvdel av vårt liv med hverandre, sier Murdoch.

Murdoch har tidligere vært gift med Wendi Deng fra 1999 til 2014, Anna Maria Torv fra 1967 til 1999, og Patricia Booker fra 1956 til 1965. Han har seks voksne barn fra tidligere forhold.

92-åringen eier også medier som Fox News, The Times of London og The Wall Street Journal. Ifølge finansmagasinet Forbes hadde han i fjor en formue på nesten 180 milliarder kroner.

I 1968 sikret Murdoch eierskapet over avisen News of The World, men denne ble lagt ned i 2011 etter at det ble klart at avisens medarbeidere kan ha stått bak telefonhacking av opp til 4000 telefoner.

