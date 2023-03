TV-STJERNE: Paul O’Grady, her på en prisutdeling i London i 2014.

Paul O’Grady døde brått

Den britiske skuespilleren og komikeren Paul O'Grady ble 67 år. Dronning Camilla (75) er i sorg.

Sky News, Daily Mail og andre britiske medier omtaler bortgangen som uventet. O’Grady skal ifølge kilder ha virket kvikk og frisk helt inntil noen timer før han døde.

Det er O’Gradys ektemann, ballettdanseren Andre Portasio (43), som informerer offentligheten om at komikeren døde brått, men fredfullt tirsdag kveld.

Så sent som for få dager siden sto O’Grady på scenen under oppsetningen av «Annie» i Edinburgh i Skottland.

Kongehuset deler bilde

Blant dem som mottar dødsbudskapet med stor sorg, er dronning Camilla (75), som hadde et nært vennskap og samarbeid med O’Grady, spesielt side de begge har vært engasjert i dyrevelferdsgruppen Battersea Dogs & Cats Home.

«Svært trist over å høre at Paul O’Grady, som jobbet så tett med dronningen, er død», skriver det britiske kongehuset på Instagram under et bilde av de to:

Grady kan skilte med en mer enn 30 år lang karriere, og er spesielt som drag-dronningen Lily Savage.

TV-seerne husker ham fra blant annet «Paul O' Grady Show», «Blind Date» og «For The Love of Dogs».

Ektemannen ber om respekt for privatlivets fred i denne tunge tiden.

– Paul vil bli dypt savnet av alle som elsket ham, venner, familie, dyr og alle som har hatt glede av hans humor, lekenhet og medfølelse. Jeg vet at han hadde ønsket at jeg takket dere alle for kjærligheten gjennom alle år, sier Portasio.

De to giftet seg i 2017.

O’Grady etterlater seg også en datter og to barnebarn.

FORKJEMPER: Paul O'Grady på en demonstrasjon i London i 2014, der han talte for lesbiske og homofiles rettigheter i forkant av OL i Sochi i Russland.