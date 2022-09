FIKK HETS: Abu Hussain opplevde massive reaksjoner etter han kritiserte det britiske kongehuset.

Abubakar Hussain etter dronning-kritikk: − Det verste jeg har vært med på

Komiker Abubakar Hussain sier reaksjonene han fikk etter han kritiserte det britiske kongehuset er det verste han har opplevd. – Tror ikke psyken min klarer det igjen.

– Jeg har vært med på mange «beefer», men det er den verste, sier Abubakar «Abu» Hussain.

Han er en av dem som bidrar i NRKs nye humorserie «Norske beefer», som har premiere torsdag.

På lanseringsfesten onsdag kveld spurte VG i den forbindelse om hvilken «beef» Hussain har stått i som har vært den verste.

– Jeg vet ikke om du har fulgt med på VG den siste helgen, men jeg hadde en «beef» med dronning Elizabeth som ødela søvnen min i tre dager.

Samtidig som kondolanser og hyllester strømmet inn etter dronningens død, benyttet også flere anledningen til kritisere det britiske kongehuset. Flere påpekte blant annet den mørke historien knyttet til det britiske imperiet, som dronningen var et symbol på.

Hussain var en av dem. «Det britiske monarkiet får faen ikke en tåre ut av denne sør-asiateren her, ass. Morna, Elizabeth.» skrev han på Twitter.

I etterkant fikk han voldsomme reaksjoner – her er noen eksempler:

– Det var overraskende mye meldinger om at jeg ikke er verdt noe. Jeg har vært med på mye, men dette er det verste.

– Visstnok skulle jeg dra tilbake til Pakistan. Jeg har visstnok ikke lov til å si noe fordi jeg er brun, for det er bare hvite folk som kan si noe. Jeg husker veldig godt en melding om at «selv om du er født i en stall så er du ikke en hest». Den var litt vond.

Hussain sier han tåler mye kritikk og reaksjoner, men at pågangen gjennom helgen har vært ekstrem.

– Jeg er egentlig en veldig sterk person, men til og med jeg var sånn «fack det her er mye». Jeg trodde ikke jeg skulle bry meg men den lørdagen var den verste jeg har vært med på i livet mitt. Det var ekstremt. Til og med jeg slo av varslene mine, og jeg er på nett hele tiden.

– Tror ikke psyken min klarer det

Hussain sier han nå har lagt reaksjonene bak seg, men sier samtidig at hendelsen kommer til å påvirke hvordan han opptrer fremover.

– Det er jævlig kjipt at jeg må gjøre det, men jeg må tenke meg litt om før jeg skriver ting fra nå av. Ikke fordi jeg er redd for noe, men jeg tror ikke psyken min klarer det her en gang til.

– Hva tenker du om at man kan oppleve så massivt trøkk om å mene noe på sosiale medier?

– Jeg skal være ærlig, jeg synes synd på de folkene – jeg vil ikke nevne navn men det er mange influencere i Norge som får gjennomgå skikkelig mye. Jeg bare tenker på hvordan de har det. Man kan være på andre siden og tenke «de fortjener å høre det», men jeg bare tenker på hvordan psyken deres er. Jeg har tenkt veldig mye på det siden denne helgen her.

– Ro dere ned

I humorserien «Norske beefer» ripper NRK opp i konflikter som har dominert på sosiale medier de siste årene, blant annet homofili, religion og krenking.

I tillegg til Hussain bidrar blant annet Andreas «Tix» Haukeland, Youtuber Amalie Olsen, Jenny Huse og de såkalte «Jesusinfluencerne».

Hussain tror serien kan være med på å få folk til å tenke gjennom hvilke konflikter man bør ta opp på sosiale medier, og hvilke man ikke bør ta opp.

– Jeg synes det er en fin måte å vise ungdom at man må puste litt mer. Alt er ikke kjipt, de har det veldig fint og er den generasjonen som har det best av oss. Ro dere ned og ikke ta opp kamper som ikke trengs å ta opp – tror jeg da.

– Det skjer så mye annet som flom i Pakistan, krig i Ukraina. Det finnes mye viktigere ting i verden enn at folk skal drive å bry seg om hva som skjer hos en annen person på internett liksom.