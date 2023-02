TikToker Cathrin Prana: − Føler meg misforstått

Den negative responsen Cathrin Prana (32) fikk etter at hun parodierte seg selv på TikTok, førte til at hun isolerte seg over lengre tid: - Skjønner jo at folk tror jeg er gæren.

Fredag ble det kjent at Cathrin Prana sammen med Youtuber Magnus Waaler (28) er vinnerne av Amazone Primes store realitysatsing «Good Luck Guys».

– Det er helt uvirkelig. Deltagelsen har forandret livet mitt, sier hun til VG.

– På hvilken måte?

– Jeg har fått vist at jeg ikke bare er parodien min. Jeg tror jeg har fått vist at jeg er mer oppegående enn det folk har trodd. For hvis folk tror at jeg har vært parodien, skjønner jeg jo at folk tror jeg er gæren.

Prana smiler bredt. Leppestiften hennes matcher resten av antrekket: rosa genser, rosa joggesko, rosa boblejakke, rosa veske, rosa negler og rosa smykke.

TRIVES: Cathrin Prana sier hun alltid har følt seg annerledes, og at hun trives med det. Hun vil heller være alene enn å være noe annet enn seg selv, sier hun.

Alt hun eier av klær er i samme farge, sier hun.

Også alle hennes sosiale medier er preget av fargen.

– Noen mener jeg er ekstrem, men for meg er det bare å sette pris på noe jeg synes er vakkert. Når jeg elsker noe eller noen, går jeg «all in».

Prana sier hun alltid har vært slik, til tross for at en titt på Instagram-profilen hennes noen år tilbake viser noe annet.

– Det har vært perioder i livet, hvor jobben har hindret meg i å være den jeg egentlig er utad. Da jeg var servitør, måtte jeg ha uniform, og da jeg jobbet som modell, måtte jeg gå i veldig nøytrale farger på castinger.

Da Prana var i 20-årene, jobbet hun flere år som modell i utlandet.

– Jeg brukte Instagramen min til å vise klienter, men det var egentlig ikke meg – det var jobben min. Da jeg sluttet som modell og kom tilbake til Norge, trodde folk jeg hadde blitt gal, sier hun og ler.

– Drar den så langt jeg kan

Prana har tidligere deltatt i mindre realitykonsepter, og i flere år har hun vært et kjent ansikt i sosiale medier. I dag har hun over 90.000 følgere på TikTok og 15.000 følgere på Instagram.

Hun er også utdannet komedieskuespiller. 32-åringen startet med TikTok for å glede barn, og på profilen hennes finner man blant annet videoer hvor hun sier «jeg kan ikke gå på toalettet uten rosa toalettpapir».

– Ofte tenker jeg «spiller jeg SÅ godt?». Jeg klarer ikke forstå at folk ikke skjønner at det er tull. Jeg føler meg misforstått.

FØLER SEG MISFORSTÅTT: Prana er utdannet komedieskuespiller og har i flere år parodiert seg selv på sosiale medier.

– Hva er forskjellen på deg og karakteren du presenterer i sosiale medier?

– At det er en parodi på meg selv. Komedie skjer når du drar det helt ut, så det handler jo om at det er meg – men at jeg drar det så langt jeg kan. Som for eksempel med kjærligheten min til rosa og toalettpapiret.

– Men fordi personligheten min er så annerledes fra andre, klarer ikke folk forstå at det er selvironi.

– Har blitt spyttet på

Prana sier at hun i tidlig alder slet med å finne sin plass.

Hun forteller om episoder på barneskolen og videregående. Episoder som førte til at hun isolerte seg mye.

– Jeg trives skikkelig godt i mitt eget selskap, fordi jeg fra ung alder tenkte at jeg må lære å trives med meg selv hvis jeg ikke har noen andre.

– Folk har vært helt utrolig slemme, og det sitter sårt og dypt.

For Prana har det alltid vært viktig å fokusere på det positive i livet. Men da hun startet med TikTok-innhold for et par år siden, ble det vanskelig.

– Alt jeg ble utsatt for i barndommen, kom tilbake. Folk sa de samme tingene som da jeg var barn, blant annet at jeg var et misfoster.

– Jeg har blitt spyttet på, folk har fulgt etter meg, og jeg har fått energidrikk helt over en kjole som mamma sydde til meg. Det endte med at jeg ikke gikk ut av leiligheten i det hele tatt.

«ALL PINK»: Cathrin Prana sier hun går «all in» når hun elsker noe eller noen. Hun elsker fargen rosa.

Prana sier hun utviklet sosial angst, tvangstanker og bakteriefobi i denne perioden.

– Det er ikke nødvendigvis bra når man bare går rundt og surrer alene i leiligheten sin over lengre tid. Bakteriefobien jeg utviklet, ble så intens at jeg vasket alle varene jeg handlet på butikken.

Hun fastholdt likevel på det positive.

– I dag innser jeg jo at jeg hadde et skikkelig problem, men der og da prøvde jeg bare se det positive i det. Som den «kjærlighetsfeen» jeg er, så tenkte jeg det var positivt at jeg måtte gå til lysbryteren utallige ganger, for da fikk jeg litt trim, sier hun og ler.

– Høres kanskje rart ut

Prana har ved flere anledninger uttalt at hun er en «kjærlighetsfe».

– Det høres kanskje rart ut, men det er det eneste jeg klarer å relatere meg til, sier hun.

«KJÆRLIGHETSFE»: Cathrin Prana har alltid følt seg som en fe: – Det høres kanskje rart ut, men det er det eneste jeg klarer å relatere meg til.

– Jeg har en menneskekropp, men hele livet har jeg følt at sjelen min er en fe. Jeg har utforsket forskjellige religiøse og spirituelle retninger, men jeg har aldri følt en tilhørighet.

– Hvordan definere du en fe?

– Å alltid være snill og god, og at kjærligheten for alt står så sterkt. Jeg er veldig sensitiv og «pure», og trives for eksempel bedre i skogen enn på fest. Også er det tilhørigheten til naturen, jeg har alltid hatt en ekstrem tilknytning til dyr, fugler, trær og insekter.

Prana sier hun har fått meldinger fra folk som tror hun tar dop på grunn av personligheten hennes. Det ønsker hun å avkrefte. Hun sier at hun heller ikke drikker alkohol, røyker eller snuser – og at dette gjennom årene har bidratt til at hun ikke føler seg inkludert i flere sosiale settinger.

Men Prana vil heller være alene, mobbet og hatet, enn å være noe hun ikke er.

– Ingenting hadde vært vondere for meg enn å være noe annet enn jeg er.

VINNERE: Magnus Waaler og Cathrin Prana vant «Good Luck Guys» - programmet der tolv kjente ansikt sendes til Thailand for å konkurrere parvis, og lever med lite mat og under dårlige kår.

Innspillingen av «Good Luck Guys» skjedde i fjor sommer, og i dag er Prana på et helt annet sted enn hun var for ett år siden.

Deltagelsen fikk henne ut av komfortsonen, og hun sier at hun i dag ikke sliter med tvangstanker, bakteriefobi eller sosial angst.

– Jeg følte meg så elsket av alle deltagerne og de i produksjonen, de godtok meg for den jeg var. Seere har stoppet meg på gaten og vært ærlig om at de har vært skeptiske til meg, men at de nå har fått et nytt inntrykk.

– Ubeskrivelig

I tillegg stakk hun altså av med seieren.

– Det er en helt ubeskrivelig følelse, spesielt at jeg vant med Magnus.

Pengepremien på 250.000 kroner, som de to deler, skal hun bruke på ny utdanning.

– Jeg har lyst til å ta PT-utdanning, det vil være perfekt å kombinere med TV og sosiale medier.

– Ikke i min villeste fantasi hadde jeg sett for meg en slik utdanning, men etter «Good Luck Guys» har jeg innsett viktigheten av å ha en sterk kropp.

For Prana startet oppholdet med å kollapse allerede første kvelden.

– Jeg var så dårlig under oppholdet, mye dårligere enn jeg ga uttrykk for. Men jeg ville ikke gi meg.

– At jeg endte opp med å vinne viser at uansett hvor dårlig noe starter, så betyr ikke at slutten vår skal være dårlig. Det er litt sånn jeg føler det med mitt eget liv også.