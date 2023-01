BESØKSFORBUD: I følge

Prins Harrys nye bok: Kong Charles forbød Meghan å besøke dødssyk dronning

Hertuginne Meghan var ikke velkommen på Balmoral i forbindelse med dronning Elizabeths død.

Den beskjeden skal kong Charles ha gitt til sin sønn, prins Harry.

Det skriver den engelske avisen Daily Mail lørdag kveld. Opplysningene skal være hentet fra prins Harrys svært omtalte bok «Spare».

Dronning Elizabeth sovnet stille inn på Balmoral 8. september hvor stor deler av den britiske kongefamilien var samlet etter hvert.

Prins Harry skal ha reagert meget sterkt på beskjeden fra sin far og i følge biografien svarte han:

– Jeg forbyr deg å snakke slik om min kone.

I utgangspunktet var planen at både prins Harry og hertuginne Meghan skulle reise til Balmoral da det ble kjent dronningen lå på dødsleie. Disse planene ble imidlertid endret, slik at Harry reiste alene for å ta farvel med sin bestemor. Han nådde imidlertid aldri frem før hun døde.

SKULLE REISE: Både prins Harry og Meghan skulle reise til Balmoral da dronningen døde. Men det ble endringer i planene.

Dette er bare noen av de opplysningene som kommer frem i prins Harrys biografi - som ennå ikke er publisert. Mye av materiale er imidlertid allerede lekket ut.

Blant annet forteller prins Harry (38) om en konfrontasjon i 2019, som skal ha endt med at prins William (40) gikk til fysisk angrep. Harry gir også broren mye av skylden for «nazi-uniform»-skandalen.

Årsaken til at det skal ha utviklet seg til en fysisk krangel, er ifølge boken at prins William kalte Meghan «vanskelig, uhøflig og ufølsom», skriver The Guardian.

Det skal ha fått Harry til å tenne på alle plugger, og han anklaget William for å gjenta «det narrativet som er skapt i pressen» om Meghan.

Da skal det ifølge Harry ha gått fra vondt til verre.