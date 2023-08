POPULÆR: Zendaya under en prisutdeling i Las Vegas i april.

Zendaya om rampelyset: − Du kan ikke gjemme deg

I et ferskt intervju med Elle forteller superstjernen Zendaya at verdenen hennes har endret seg enormt de siste årene.

– Etter den siste «Spider-Man»-filmen og den siste sesongen av «Euphoria» kjente jeg virkelig forskjellen, forteller den amerikanske stjernen til magasinet.

Zendaya har også fått mye oppmerksomhet for forholdet til sin britiske Spider-Man-kollega Tom Holland.

I 2022 spilte hun inn sin kommende film «Challengers» i Boston, hvor hun spiller en tennis-proff, skriver CNN. Filmen kommer på kino i 2024.

I Boston merket hun virkelig hvordan kjendisstatusen hennes har endret seg, forteller hun.

– Før kunne jeg komme unna med å gå ut på ulike steder, og å komme meg inn og ut, men i Boston endte jeg med å bare dra rett hjem fordi det ble for mye, forteller hun, og sier at hun takket nei til tilbudet om å bli med resten av filmcrewet ut etter innspillingen.

– Jeg ville si at «det hadde vært hyggelig, men jeg tror jeg ville endt med å ødelegge kvelden for alle. Det kommer bare ikke til å være morsomt når jeg er der».

Selv om verden for lengst har skjønt at Zendaya og Tom Holland er et par, har de valgt å være svært private rundt forholdet.

Allerede i 2017 ble det spekulert på om Zendaya og Holland var blitt kjærester, men en formell bekreftelse fra paret selv, har latt vente på seg.

Det ble imidlertid tolket som en slags bekreftelse da Zendaya i fjor skrev til Holland på bursdagen hans:

«Gratulerer med dagen til den som gjør meg lykkeligst».

Holland på sin side beskrev i fjor Zendaya som «den mest utrolige personen», også det skriftlig på Instagram.

Til Elle sier Zendaya at hun har forsonet seg med at deler av livet hennes kommer til å være offentlig tilgjengelig for alle, men at hun bevisst har valgt å holde noe unna rampelyset.

– Jeg kan ikke la være å være en person, leve livet mitt og elske den jeg elsker. Men jeg har kontroll over hva jeg velger å dele, forteller hun.

– Det handler om å beskytte den roen du har, men også om at du ikke kan være redd for å leve. Du kan ikke gjemme deg. Det er ikke noe morsomt, det heller, og jeg må navigere i dette farvannet mye mer enn tidligere, sier hun.

