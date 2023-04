GIR UT BOK: Det er over ett år siden det ble kjent at Britney Spears skal gi ut en «forteller alt»-bok.

Britney Spears bok snart klar: − Holder ikke tilbake

Ifølge flere amerikanske medier skal popstjernens selvbiografi utgis til høsten.

I mars 2022 skrev VG at Cappelen Damm skal utgi Britney Spears’ autoriserte biografi på norsk.

Nå nærmer boken seg ferdig, ifølge flere amerikanske medier.

ET Online skriver at de er i ferd med å fullføre de siste detaljene, og at de i boken «ikke holder tilbake».

Ifølge Page Six er boken klar til å utgis til høsten, og kilder til nettstedet sier boken er «banebrytende».

Boken vil bestå av Spears’ egne beretninger om og kommentarer til hennes vei til berømmelse, hennes musikkarriere og hennes forhold til familien, ifølge Variety.

Spears skal ha jobbet med skyggeforfatter Sam Lansky, som tidligere har skrevet for blant annet Time og New York Magazine.

Det amerikanske storforlaget Simon & Schuster skal ha betalt 15 millioner dollar, altså rundt 133 millioner kroner, for bokdealen med popstjernen. Dette skal være en av de dyreste sakprosabokavtalene som noensinne er inngått

– Det vil bli en biografi om et livsløp. Spears er ikke mer enn 40 år, men det vil bli en oppvekstskildring og en historie om et menneske som i særdeles ung alder fikk verdens flomlys på seg. Det er en rise and fall-historie her, som veldig mange mennesker kjenner til, men som hovedpersonen i liten grad har snakket om, uttalte forlagssjef Knut Ola Ulvestad i fjor.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post