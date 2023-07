ÅPNER OPP: Kim Kardashian (42) prater ut i den nyeste episoden av «The Kardashians».

Kim Kardashian: Angrer på romansen

Realitydronningen Kim Kardashian (42) mener hun var for rask med å inngå et nytt forhold etter skilsmissen i 2022.

I 2021 ble det kjent at Kim hadde levert inn skilsmissepapirene og ønsket å gå fra sin daværende ektemann, artisten Kanye West (46).

Høsten 2022 ble det bekreftet at hun hadde innledet et forhold med komikeren Pete Davidson (29). Nylig ble det satt et punktum bak den nye romansen, og de to skilte lag.

BRUDD: I juni ble det kjent at det var slutt mellom Kim og Pete Davidson (29).

I torsdagens episode av realityprogrammet «The Kardashians», reflekterer Kim rundt forholdet med Davidson.

Overfor søstrene Kylie Jenner (25) og Kendall Jenner (27) erkjenner Kim å ha gått inn i et nytt forhold for raskt etter skilsmissen som ble sluttført i mars 2022, skriver People.

Ut fra sitater gjengitt i magasinet, gir Kim uttrykk for at hun ikke tok tak i problemene som oppsto i livet sitt på en god nok måte.

Kim og hennes tidligere ektemann Kanye West. Her i 2019.

– Jeg skal ikke ta enhver opplevelse og dårlig ting som skjer i livet mitt og ta de med meg de videre i livet. Hva er det meningen at jeg skal lære fra dette? Hvordan skal dette gjøre meg til en bedre person? sier Kim i episoden, ifølge People.

Kontroversene rundt den tidligere ektemannen West har kommet på løpende bånd de siste årene, og i den nye episoden uttrykker Kim sin sympati:

– Jeg synes så synd på ham. Jeg tror ikke han synes synd på seg selv, for jeg tror ikke han vet hvordan, sier Kim.

Kim og West har fire barn sammen.