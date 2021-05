TALE: Vanessa Bryant under Hall of Fame-arrangementet i Connecticut. Foto: David Butler II /Reuters

Kobe Bryants enke: − Sikker på at han ler i himmelen

Vanessa Bryant (39) kjempet mot gråten under Basketball Hall of Fame-seremonien, men klarte likevel å minnes ektemannen med humor.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Vanessa snakket varmt om sin avdøde ektemann da Kobe Bryant posthumt ble innlemmet i Basketball Hall of Fame lørdag.

– Jeg pleide å unngå å skryte av mannen min offentlig, fordi jeg følte at han fikk nok hyllest fra fansen verden over – og noen måtte sørge for at han hadde bena på jorden, sa enken da hun inntok talerstolen under den høytidelige seremonien i Connecticut lørdag.

– Akkurat nå er jeg sikker på at han ler i himmelen, nettopp fordi jeg er i ferd med å hedre ham offentlig for alt han presterte på en av verdens mest offentlige arenaer. Jeg ser ham for meg – med armene foldet over brystet og med et stort glis, mens han sier: «Vel, var ikke dette noe dritt», fleipet hun ifølge Deadline.

Det har snart gått halvannet år siden Kobe Bryant og datteren Gianna omkom i en helikopterulykke. Han ble 41 år og hun 13. Totalt ni personer omkom.

Vanessa har flere ganger uttrykt seg om den dype sorgen. Sorgen var også tydelig i 39-åringens ansikt da hun inntok talerstolen.

– Han vinner fortsatt, sa hun om Kobe, en av de aller største i basketballsportens historie.

Tydelig grepet var også basketlegenden Michael Jordan (58), som sto for presentasjonen av Bryants Hall of Fame-innlemming. Han og Kobe var nære venner.

TRØST: Michael Jordan sto for introduksjonen av hederen. Her viser han Vanessa Bryan omsorg på podiet. Foto: Kathy Willens / AP

– Gratulerer, min kjære. All den harde jobbingen var verdt det. Du sa en gang til meg at hvis du noen ganger skal satse på noen, så sats på deg selv, sa Vanessa direkte rettet mot sin avdøde livsledsager.

Hun føyde så til:

– Jeg er glad for at du satset på deg selv, du var en streber. Og du fikset det. jeg elsker deg for evig og alltid.

Vanessa benyttet tiden på talerstolen til å takke venner og familie for all støtte i den vanskelige tiden. Hun takket også ektemannens foreldre, for at de skapte «et av verdens mest fantastiske mennesker».

– Jeg vet han ville ha takket alle som hjalp ham med å oppnå dette, sa hun om den prestisjetunge hederen det er å innlemmes i basketverdenens Hall of Fame.

– Han ville også takket alle som tvilte på ham, og alle som jobbet mot ham. Også alle de ville fått en takk for at de motiverte ham. Til syvende og sist beviste han at dere tok feil, sa enken.

Vanessa møtte Kobe da hun var 17 år gammel og han 21. De giftet seg i 2001, og fikk fire barn sammen Natalia, Gianna, Bianka og Capri.