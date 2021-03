INFLUENCER: Jenny Huse krever unnskyldning fra Youtuberne Sandra Thoen, Amalie Olsen og Carina Talling. Foto: Privat

Anklager Youtubere for personangrep: − Jeg blir så fortvilet

Jenny Huse har den siste tiden gått hardt ut mot noen av Norges største YouTube-profiler etter det hun opplever som et personangrep. Youtubernes manager avviser anklagen.

– Jeg blir så fortvilet. Jeg fikk så mange stygge meldinger etter det de la ut om meg for ett år siden, og nå skal de fronte en slik sak, sier influencer Jenny Huse (19) til VG.

I forbindelse med kvinnedagen fremmet YouTube-profilene Amalie Olsen (22), Sandra Thoen (23) og Carina Talling (20) en kampanje mot netthets.

Mandag var over 400 digitale skjermer rundt om i landet dekket av ekte hatmeldinger, og på Instagram ble kampanjen spredt av landets største YouTube-profiler med snakkeboblen «Hold kjeft din kjerring!».

YOUTUBERE: Sandra Thoen og Amalie Olsen frontet mandag en netthat-kampanje sammen med Youtuber Carina Talling. Foto: Tore Kristiansen, VG / Fredrik Hagen, NTB

Det fikk Huse til å reagere. Hun er selv Youtuber, og med en langt mindre følgerskala gikk hun for to uker siden hardt ut mot de tre ovennevnte YouTube-profilene på videoplattformen.

De to videoene er sett av nesten 100.000, og med sine 32.000 følgere på Instagram har hun postet jevnlig om saken.

I tillegg til å jobbe i vippesalong, har Huse drevet med YouTube siden 2019, hvor hun i dag har i overkant av 13.000 abonnenter. Thoen, Olsen og Talling har til sammen 318.000 abonnenter på YouTube, og 257.000 følgere på Instagram.

Avviser anklagene

Bakgrunnen er et intervju Huse gjorde med 730.no i februar 2020. Nettstedet omtalte Huse som et «stjerneskudd» og skrev om hennes åpenhet rundt flere kontroversielle temaer.

Thoen la i ettertid ut en snapstory og sa blant annet «stopp making stupid people famous». Olsen fulgte opp med en refererende post til Thoens story, og Talling fulgte opp med egne poster om det samme.

I innleggene ble ikke Huses navn nevnt, men Huse forteller at hun opplevde det som et personangrep. Daglig leder i SplayNorge, Maren Aas Nakken, sier postene aldri var rettet personlig mot Huse.

– De har aldri brukt sine kanaler for personangrep mot Jenny, sier hun og legger til:

– Det er ekstremt viktig å se forskjell på mobbing og ytring av meninger.

Hun sier jentenes kritikk var rettet mot en pågående debatt om medias ansvar knyttet til blant annet plastisk kirurgi.

– Artikkelen til 730 var et av eksemplene jentene brukte for å ta et oppgjør mot mediene som løftet frem dårlige verdier.

Thoen, Olsen og Talling er alle en del av managementet SplayNorge. Nakken svarer på vegne av jentene i denne artikkelen.

Følte seg alene

Huse mener at alle som kjenner miljøet visste at de refererte til henne. Hun sier hun blant annet ble omtalt som et «farlig forbilde» og «skrudd i hodet».

– Jeg har opplevd mobbing før, og det var skikkelig vanskelig for meg å stå opp mot dem. Jeg følte meg veldig alene.

– Hvorfor velger du å ta dette opp offentlig nå, ett år senere?

– Jeg har innsett at dette ikke var greit. Jeg har båret mye nag over det, og den gangen sto jeg ikke opp for meg selv.

I ettertid har Huse kommet med sterke anklager mot jentene på sin egen plattform.

– Du kritiserer jentene for å henge deg ut, men gjør ikke du akkurat det samme nå?

– Nei, jeg henger ut hendelsene de gjorde.

– Men du kommer jo med ganske sterke anklagelser mot dem?

– Ja, jeg har gått ganske hardt ut mot dem, fordi de ikke sa unnskyld. De har ignorert det, og prøvd å skjule saken. At de nå anklager meg for falske anklager, gjør meg enda mer fortvilet.

At Olsen, Thoen og Talling mandag fremmer netthets-kampanjen for SplayNorge tror Huse er en måte «å redde jentene på».

Nakken presiserer at dette ikke er en kampanje mot Huse, men en kampanje basert på Stortingets undersøkelse om ytringskultur som de har jobbet med over lengre tid.

– Fra mitt perspektiv virker dette som enda en måte å gi dem en slags offerrolle ovenfor den pågående «diskusjonen», sier Huse.

KONTROVERSIELL: Jenny Huse har vært åpen med følgerne sine om at hun har tatt plastiske operasjoner. – Som en influencer har du et ansvar for å vise alle sider av deg selv, i hvert fall når du endre på deg selv, sier hun. Foto: Privat

Inviterte til møte

I forrige uke inviterte Nakken Huse til et møte med jentene, med et ønske om å oppklare eventuelle misforståelser.

Det ville ikke Huse. Hun sier hun følte seg underlegen, og oppfattet invitasjonen som at de ville skjule saken.

– Folk sier jeg burde tatt det med dem privat, men de tok det ikke privat med meg. Hvorfor skal jeg skjule det for masse følgere som betaler lønnen deres, som kjøper produktene deres, og som følger etter annonsene deres, spør hun.

– Jeg reagerer på at Jenny ikke ønsker å møte oss til dialog, men fortsetter å publisere om Amalie, Carina og Sandra i offentlig fora. Gjengkultur ønskes velkommen, og det blir om å gjøre å «vinne» fremfor å ta praten mellom seg – ansikt til ansikt. Jeg mener det løses ved én ting, og det er en prat med rot i virkeligheten, ikke internett og kommentarfelt.

Når det i stedet fortsetter på nett, ett år senere, mener hun det åpnes for at alle tilskuere kan ha sin mening.

– Denne saken blir med på å øke problematikken rundt netthat. Ingen fortjener å oppleve netthat.

– Farlig

Nakken sier Huses anklager viser hvordan det å ytre meninger i en samfunnsdebatt blir vridd til å være personangrep.

– Å anklage noen for mobbing er farlig fordi man ikke åpner opp for konstruktiv diskusjon. Det blir mer skittkasting enn konstruktiv debatt.

Huse har tidligere vært åpen om en rekke kontroversielle temaer, blant annet plastisk kirurgi.

– Thoen, Olsen og Talling sier de kritiserte medier for å gi plass til personer som fremmer plastisk kirurgi, og ikke deg personlig. Hva tenker du om det?

– Jeg skjønner ikke hvordan de kan si at det ikke var mot meg, sier hun og legger til:

– Det er helt greit at de er uenig i det jeg gjør, men jeg har på ingen måte sagt noe positivt om plastisk kirurgi. Det er en stor forskjell på å dokumentere en prosess og et resultat.

– Ikke helt uskyldig

– Men ved å dokumentere prosessen kan du jo være med på å fremme slike inngrep?

– Jeg skal ikke si at jeg er helt uskyldig når jeg lager sånne videoer, man kan jo ikke forutse hvordan andre reagere av å se noe sånn. Men jeg mener det er viktig å være ærlig om det. Som en influencer har du et ansvar for å vise alle sider av deg selv, i hvert fall når du endre på deg selv. Slik at folk ikke tror det er normalt at leppene eller rumpa plutselig blir større.

– Bør du ikke tåle kritikk når du er så åpen om disse tingene?

– Absolutt. Men jeg tåler ikke å bli kalt dum og skrudd i hodet.

Huse sier hun krever en offentlig unnskyldning fra jentene.

– Jeg synes det er feigt å late som det ikke hadde skjedd, og jeg syns det er dårlig gjort å være forbilder og ikke stå for det de har gjort.