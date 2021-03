BLIND: Demi Lovato var blind i nesten to måneder. Foto: Danny Moloshok / X01907

Demi Lovato var blind etter overdose i 2018

Artisten Demi Lovato forteller i et intervju med New York Times at hun ble blind etter en overdose i juli 2018.

Publisert: Nå nettopp

Hun forteller at det tok nesten to måneder før synet var bra nok til at hun kunne lese en bok. Hun har fortsatt problemer med synet, skriver avisen.

– Det var interessant hvor raskt man tilpasset seg det. Jeg tok meg ikke tid til å synes synd på meg selv. Jeg tenkte bare: Hvordan kan vi løse dette?

Livvakten utførte førstehjelp

Artisten skapte store overskrifter i juli 2018 da hun ble innlagt på sykehus etter å ha blitt funnet bevisstløs hjemme som følge av en overdose. Lovatos assistent trodde artisten var død da hun fant henne. Livvakten skal ha utført førstehjelp før ambulansen ankom.

Først i november, etter mer enn tre måneder på rehabilitering, ble hun skrevet ut. I dag takker Lovato omgivelsene for at de stilte opp for henne i den tøffe tiden.

«Tusen takk til fans, venner, familie og alle som har støttet meg gjennom dette året. Gud velsigne dere», skriver hun.

«SOBER»: Demi Lovato har gitt ut låt om alkoholavhengigheten. Foto: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Åpner opp om hendelsen i ny dokumentar

Lovato var innlagt på sykehus i tre måneder før hun ble skrevet ut.

«Det er noe jeg må fortsette å bekjempe, og noe jeg ikke har overvunnet så langt», forklarte hun i august.

I dokumentaren «Dancing With the Devil», som slippes i fire episoder på YouTube fra 23. mars, åpner hun opp om hendelsen, skriver New York Times.

Avisen skriver at hun ble seksuelt misbrukt av doplangeren, som etterlot henne for å dø.

Vil hjelpe andre

Popartisten er talsperson for kampanjen «Be Vocal, Speak Up», som handler om å være åpen om psykisk sykdom og avhengighet – og å fjerne tabustempelet. Hun er også opptatt av ikke å glorifisere rusmisbruk og psykiske lidelser gjennom musikken.

– Mitt viktigste mål er å kunne hjelpe andre, sa hun til VG under et intervju i Norge for tre år siden.

– Musikk er viktig terapi for meg selv. Jeg pleide selv å trøste meg med musikk da jeg var yngre og gikk gjennom vanskelige ting og ikke hadde noen å snakke med. Å kunne lage musikk som forhåpentlig kan ha den funksjonen for mennesker som befinner seg i den situasjonen jeg var da, gir en fantastisk følelse, forklarte hun.