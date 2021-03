SKAL BLI STOREBROR: Prins Harry, hertuginne Meghan og sønnen Archie her fra september 2019. Foto: Toby Melville / PA Wire / NTB

Hertuginne Meghan om sønnen Archie: − Bekymringer om hvor mørk hud han ville ha

Hertuginne Meghan og prins Harrys hevder at medlemmer av den britiske kongefamilien skal ha vært bekymret for hvor mørk hud deres første barn ville få.

– Samtidig som jeg var gravid og det var snakk om at Archie ikke fikk sikkerhet og tittel som prins, var det også samtaler og bekymringer om hvor mørk hud han ville ha da han ble født, hevder hertuginne Meghan i sitt første intervju på over ett år.

Hun har selv en afrikansk-amerikansk mor.

– Hva? Vent litt nå. Hva er det du sier, utbryter Oprah Winfrey, som intervjuet Meghan og prins Harry.

– Hvem sa dette, legger hun til.

– Det var samtaler med Harry, jeg tror ikke jeg skal si hvem han hadde de samtalene med, det kan være veldig skadelig for dem det gjelder. Men det handlet om hvor mørk barnet kom til å være, og hva det «potensielt kunne bety og se ut som».

Hertuginnen sier at samtalene er referert til henne av prins Harry, og at det er samtaler medlemmer av kongefamilien skal ha hatt med ham. Også prinsen hevder at disse samtalene har funnet sted, men han ønsker ikke å gi flere detaljer.

– Den samtalen kommer jeg aldri til å dele noe av. Det var i starten, det var ubekvemt og jeg må si jeg var sjokkert, sier prins Harry.

Buckingham Palace har ikke kommentert påstandene i intervjuet.

Jonny Dymond, som er den britiske kanalen BBCs kongehusekspert, omtaler anklagene fra Meghan og Harry som potensielt ødeleggende.

– Anklagen om at det var diskusjoner ved slottet om hvor mørk Meghans første baby ville bli er knusende. Det går mot verst tenkelig scenario for Buckingham Palace, sier han om nattens intervju ifølge BBC-redaktør Allie Hodkins-Brown.

Intervjuet ble sendt på CBS, og er parets første intervju siden de for et drøyt år siden kunngjorde at de trakk seg fra sine kongelige plikter.

Mandag kveld sendes intervjuet på TV 3 og Viaplay i Norge.

I intervjuet spør Oprah Winfrey om hertuginne Meghan, som i februar avslørte at hun var gravid, vet kjønnet på sitt nye barn.

– Ja, det gjør vi, men det venter jeg med å fortelle til min ektemann kommer, svarer Meghan.

INTERVJUET: Prins Harry og hertuginne Meghan i intervjuet med Oprah Winfrey. Foto: HARPO PRODUCTIONS / via REUTERS / NTB

Når prins Harry kommer inn senere i intervjuet, spør Winfrey igjen.

– Du kan si det, sier Meghan til prins Harry.

– Det er en jente, sier han og smiler.

– Termin er i sommer, sier Meghan.

Parets første sønn, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, ble født i mai 2019.

Prins Harry og Meghan Markle giftet seg i St. Georges Chapel i Windsor i mai 2018.

I november i fjor publiserte The New York Times en tekst skrevet av Markle, der hun fortalte at hun hadde gjennomgått en spontanabort i juni samme år.

– Archie fikk ikke sikkerhet

I intervjuet forteller også hertuginne Meghan om dramatikken rundt fødselen til sønnen Archie.

– Ettersom han ikke fikk tittelen prins, fikk vi beskjed om at Archie ikke fikk sikkerhetsrutiner rundt seg, sier hun og legger til:

– Han må være trygg. Vi har ikke skapt dette monsteret av clickbaits og tabloider, dere har latt dette skje, og derfor må vi ha sikkerhetsvakter rundt oss.

Archie er nummer syv i arverekken til den britiske tronen.

– Det var ikke vår avgjørelse, sier hun, og avviser at hun har prins Harry ønsket at sønnen ikke skulle få tittelen.

Archie vil få tittelen prins og Hans Kongelige Høyhet når hans bestefar, prins Charles, blir konge.