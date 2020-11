IKKE CORONA: Dronning Sonja og kong Harald, her avbildet i påsken. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen / Det kongelige hoff

Kong Harald og dronning Sonja er friske

Kong Harald (83) og dronning Sonja (83) er blitt testet for coronaviruset, og har ikke fått påvist smitte.

Det opplyser Slottet på sine nettsider.

Alle medarbeiderne ved Slottet som ble satt i karantene i forrige uke, har også testet negativt, og er på vei tilbake på jobb.

Kongeparet vil være tilbake i offisielt virke fra fredag.

Kongen og dronningen ble satt i karantene for seks dager siden etter at en ansatt ved hoffet hadde fått påvist covid-19. De hadde ingen symptomer.

Kongen var i selvpålagt hjemmekarantene, mens dronning Sonja satt i karantene som følge av nærkontakt med vedkommende.

Svenske kongehuset rammet

Nyheten om at kongeparet ikke er smittet, kommer samtidig som kunngjøringen om at svenske prins Carl Philip (41) og prinsesse Sofia (35) har testet positivt for coronaviruset.

Flere medlemmer i den svenske kongefamilien skal nå testes.

I tillegg til at kong Harald og dronning Sonja satt i karantene, måtte 14 ansatte ved kongehuset det samme.

«Hoffet har rutiner som er i tråd med regler og anbefalinger fra myndighetene knyttet til smittevern, blant annet praktisering av avstandsbestemmelser, bruk av munnbind, intensivert renhold og håndhygiene, samt bruk av hjemmekontor», lød det i meldingen fra Slottet.

Publisert: 26.11.20 kl. 11:15 Oppdatert: 26.11.20 kl. 11:34

