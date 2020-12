FLYTTET HJEM: Joe Tandberg håper det blir en tredje sesong av HBO-serien «His Dark Materials». Foto: Annemor Larsen, VG

Norske Joe Tandberg i HBO-serie: Hadde skrinlagt drømmen om å bli skuespiller

Du kjenner ham kanskje ikke igjen, men bak den store bjørnen i «His Dark Materials» gjemmer det seg en ung mann fra Hokksund – Joe Tandberg.

For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg begynte å reise mye tilbake hit. Jeg har venner og familie her, og har sånn sett vært veldig heldig. Barndomsvennene mine er fortsatt bestevennene mine, sier Joe Tandberg (30) til VG.

Han har bodd i utlandet de siste ti årene, og de siste seks i London. Der har han jobbet som skuespiller etter fullført utdannelse i USA. Nå er Tandberg hjemme.

Etter utdannelsen satte nemlig karrieren fart, men i en litt uventet retning.

MOTION: Her har Joe Tandberg på seg drakten han har på når han spiller panserbjørnen Iorek. Han må ha vekter på beina for å lettere bevege seg som en stor og tung bjørn. Foto: Bad Wolf / BBC / HBO

I to sesonger av HBO og BBC-serien «His Dark Materials» har Tandberg nemlig spilt panserbjørnen, kongen av Svalbard, Iorek Byrnison. Men hvordan går det an?

Animasjon og videospill

– Når du går på teater- eller dramalinjen forbereder de deg nesten aldri på noe annet enn teater, og kanskje litt kamerajobb. Jeg var skuddsikker på at jeg kom til å jobbe i teater. Men så fikk jeg agent, og da ble jeg spurt om jeg ville gå på audition for å ha en stemme i et «Game of Thrones»-videospill. Den rollen fikk jeg, forteller Tandberg.

– Etter det har det vært en snøballeffekt, fra en stemme til en annen. Det har vært levebrødet lenge.

Det hele begynte bare med stemmer, men sakte, men sikkert utviklet teknologien seg.

forrige







fullskjerm neste Joe Tandberg viser måten han beveger seg på når han spiller panserbjørnen Iorek.

– Først var det ren «voice over», og så ble det «facial capture», med dotter i ansiktet. Og til slutt ble det full «body motion capture», med studio og en trang fin drakt med dotter som tar opp bevegelsene, sier han.

Hva er motion capture? Motion capture er en filmteknikk og registreringsmetode.

Bevegelser blir fanget opp og omgjort til digital informasjon som kan bearbeides av en datamaskin.

Forflytningen av faste referansepunkter på en virkelig gjenstand, for eksempel en menneskekropp, blir registrert og overført til tilsvarende punkter på en digital modell.

Skjer ved hjelp av digitale kameraer eller ikke-optisk utstyr, for eksempel en drakt med bevegelsesfølere.

Teknikken brukes særlig for å lage spesialeffekter i filmer og i videospill for å skape en overbevisende illusjon av naturlige bevegelser i en 3D-animasjon. Kilde: Wikipedia og Joe Tandberg Vis mer

Motion capture, eller bevegelsesopptak, har han gjort både i videospill og nå i «His Dark Materials» – en serie hvor begge sesonger har høstet femmere av VGs anmelder. I tillegg til bevegelsene, gjør Tandberg også bjørnen Ioreks stemme.

Serien er basert på boktrilogien «Den mørke materien», der «Det gylne kompass» er første bok.

TV-anmeldelse «His Dark Materials» sesong 2: Knivskarpt for hele familien

BJØRN: Panserbjørnen Iorek er spilt av norske Joe Tandberg. Foto: Bad Wolf / BBC / HBO

– Blir ikke like kjent

Men bak animasjonen og «masken» som bjørnen Iorek er Joe Tandberg nærmest ugjenkjennelig.

– Hvordan er det for en skuespiller?

– Nå begynner det å komme seg, ikke at jeg prøver å bli gjenkjent. Gleden er jo at du ikke blir like kjent. Når man ser karakteren på TV, tenker man ikke at det er en skuespiller bak der, og det er fordi Iorek er så enormt bra animert, forklarer han.

les også TV-anmeldelse «His Dark Materials» sesong 2: Knivskarpt for hele familien

– Men så er det jo fans som vet hvem jeg er og stopper meg på gaten, i England hvert fall. Det er tosidig – skuespilleren i meg håper på å bli anerkjent, for du har lyst til at det skal være en bra jobb. Men det er veldig positivt at jeg bare kan forsvinne i en karakter, uten at noen tenker på at det er en skuespiller der. Det er drømmen da.

KARRIERE: Joe Tandberg savner å gjøre skuespill på norsk, men han visste tidlig at det var en internasjonal karriere han satset på. Foto: Annemor Larsen

– Er det en lukrativ rolle?

– Ja, på mange måter. Rent økonomisk jobber man med en produksjon over flere år. Det gir jo en trygghet som er lukrativt, men bare hvis serien er en suksess, forklarer Tandberg.

Samtidig gir en sånn rolle publikum og følgere, noe han mener kan være til stor hjelp for karrieren.

– Sa jeg ikke burde bli skuespiller

– Ville du alltid bli skuespiller?

– Nei. Jeg ville bli skuespiller på videregående. Derfor dro jeg til de store skolene i England og hadde audition. Der fikk jeg bare negative tilbakemeldinger. Og de sa jeg ikke burde bli skuespiller på audition i Norge, forteller Tandberg.

Da hadde han egentlig skrinlagt det. Kanskje han ikke skulle bli skuespiller likevel? Og når han søkte på skoler i USA ville han gå musikk.

– Men så må du ha noe som heter «public speaking» i USA. Det er som et allmennfag du må ha uansett. Da var det bare en klasse jeg kunne ta – acting 101. Da var det gjort.

HJEM: Joe Tandberg har flyttet hjem. Da han bodde i London måtte han uansett bo på hotell under innspillinger, så da han like gjerne bo hjemme i Norge når han ikke spiller inn. Foto: Annemor Larsen

les også TV-anmeldelse «His Dark Materials»: Sjelevarme i dampland

For Tandberg kom det til et punkt hvor han bestemte seg for å kjøre på.

– Jeg sa «fuck it», alle har sine meninger, og hvis det er noe jeg virkelig vil gjøre og føler jeg er inne på noe, så må jeg bare kjøre på. Men så har det litt med modenhet å gjøre, man vokser og blir eldre. Man beveger seg fremover.

– Hva er ambisjonene nå?

– Overleve coronakrisen, sier en smilende Tandberg.

Men egentlig er ambisjonene mange. For det første håper han det blir en tredje sesong av «His Dark Materials». Bjørnen Iorek er nemlig mer med i den tredje boken. I tillegg kunne han tenke seg å gjøre noen jobber på norsk. Han savner språket.

ANERKJENT: Men er Joe Tandberg en anerkjent skuespiller her i Norge? Kanskje ikke. Men det er ikke så viktig for ham heller, selv om han gjerne vil få så mye jobb som mulig. Foto: Annemor Larsen

– Det var det jeg skrev masteroppgave om – hvordan man mister essensen av det Ibsen skriver når man oversetter. Så jeg kjenner jo litt på den.

Men Tandberg sluttet å tenke på norsk da han var ungdom på internasjonal skole. Derfor er det nok naturlig å jobbe internasjonalt så lenge det lar seg gjøre.

– Det er nok flere muligheter utenfor Norge.

Men han har hatt et par norske roller, blant annet i «Okkupert» og «Førstegangstjenesten». I sistnevnte spilte han en amerikansk soldat.

– Det er klart jeg kan tenke meg å jobbe mer i Norge. Men man må ta det som kommer. Nå får vi se hva som skjer med Iorek. Jeg vil fullføre den historien.

Publisert: 08.12.20 kl. 15:38

Les også

Mer om HBO Serier