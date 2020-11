OVERRASKET: Gabrielle trodde hun delte ut P3-prisen til noen andre. Foto: Kim Erlandsen / NRK P3

Gabrielle ble lurt trill rundt: − Jeg hadde et annet manus

Musikkåret 2020 har vært betydelig påvirket av pandemien. Likevel har artistene som fant priser i kveld grunn til å smile.

Kveldens største overraskelse kom for vinneren av P3-prisen. Gabrielle hadde fått beskjed om at hun skulle dele ut prisen, og det kom derfor svært overraskende på bergenseren at det var hun selv som vant.

– Jeg hadde et annet manus, for å si det sånn. Det var veldig stort, og det var veldig mye følelser som fløy gjennom hodet på en gang. Jeg tror ikke det går an å forberede seg på det, sier hun til VG.

Etter at hun hadde lest opp introduksjonen til en video som skulle vise hvem vinneren var, dukket Madcon-duoen Yosef Wolde-Mariam og Tshawe Baqwa opp på skjermen og fortalte at det var Gabrielle som var vinneren.

GRATULERTE: Kulturminister Abid Raja leste opp juryens begrunnelse under årets P3 Gull. Foto: Kim Erlandsen / NRK P3

Også statsminister og bergenser Erna Solberg fikk gratulere Gabrielle med prisen gjennom en video.

– Det var så gøy, og det bare ballet på seg. Jeg tror ikke jeg helt har fordøyd det enda. Det var veldig stas og får meg til å tenke tilbake på alle de årene som har gått siden jeg startet som artist på fulltid. Det er veldig fint, inne i hjertet.

Neste år er det ti år siden hun slapp monsterhiten «Ring meg», noe hun selv synes er en rar tanke.

– Det er helt sprøtt å tenke på, men jeg gleder meg til å fortsette å gjøre dette og planlegge dette fremover.

Lørdag kveld blir det en svært begrenset feiring på bergenseren, men hun velger å se lyst på det.

– Nå har jeg en kohort på en person, det blir jo veldig rart. Jeg er vant med P3 gull og festen etterpå, så dette er veldig rart, men samtidig får man være med dem som er deg nærmest.

Gabrielle forteller at hun har brukt coronatiden på å være i studio, og at hun håper de får kommet seg ut på veien igjen neste år.

– Det er det som er den store gulroten, og så er det selvfølgelig å skrive ny musikk.

Måtte endre kategori

Girl in red stakk av med prisen for Årets artist, som er en erstatning for Årets live. Den kategorien utgikk, da turnévirksomheten i år ble amputert av coronapandemien.

– Det her er veldig stas, jeg har jobbet hardt, men det er skikkelig stas å bli anerkjent og bli stemt fram av alle mine søte og gode lyttere, sier hun til VG.

2020 har ikke vært toppåret for norske musikere, men hun forteller at det har vært fint likevel.

– Det har jo stagnert litt på livefronten, men musikken har jeg fortsatt å slippe her og der, og enda flere hører på musikken min, så minus corona er det veldig fint.

ANGRET: Girl in red sa fra scenen at hun kanskje skulle ha gredd seg før prisutdelingen. Foto: Kim Erlandsen / NRK P3

Årets nykommer er rapperen Musti, som forteller til VG at prisen ikke kom helt sjokkerende, men at hun ikke forventet det heller.

– Det føles bra. Det føles veldig bra. Som et stort ja. Folk takler meg og det jeg har jeg å komme med.

Det blir ingen stor fest på 19-åringen i kveld, men litt feiring blir det, sier hun.

– Nå skal jeg ut og feire med min manager og teamet mitt, som er grunnen til at jeg har i dag, og passe på smittevernreglene.

Så hva er det neste for deg nå?

– Jeg skal ikke si så veldig mye, dere får bare følge med.

NYKOMMER: 19 år gamle Musti vant sin første pris lørdag. Foto: Kim Erlandsen / NRK P3

Følelsesladd

– Herregud, så utrolig gøy det var. Jeg klarte nesten ikke å snakke fordi det ble så mye følelser, sier Dagny.

Da Magnus Devold og Maria Stavang annonserte at det var hun som vant prisen, tok det ikke lang tid før følelsene meldte seg på.

Dette er første gang Dagny vinner pris under P3 Gull, selv om hun har blitt nominert til Årets nykommer i 2016 og for Årets låt i 2018.

– Jeg tror kanskje dette er den første prisen jeg har vunnet. Jeg pleier å spøke at den første prisen jeg vant var på et lotteri med bestemoren min, men dette var gøy.

TÅRER: Det ble tårevått for Dagny da hun tok i mot prisen for Årets låt. Foto: Kim Erlandsen / NRK P3

Lørdag kveld skal hun feire med en liten «coronavennlig» gjeng.

– Det hadde selvfølgelig vært gøy å feire med alle som har vært med på reisen i år og med alle sammen, men det får vi ta igjen tenker jeg.

I likhet med de andre prisvinnerne håper også Dagny på at neste år vil by på flere turnémuligheter.

– Siden vi ikke kan turnere har jeg begynt å skrive igjen, så jeg er en del i studio, så håper jeg vi kan begynne å reise på konserter igjen neste år.

