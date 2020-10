«Farmen»-Sanna reagerer på ukjent klipp: – Burde holdt det for seg selv

Den hjemsendte «Farmen»-deltageren (32) lurer fortsatt på hva storbonden Nils Kvalvik mente med det som aldri ble vist på TV. – Overhodet ikke vondt ment, kontrer han. Klippet kan du se her.

Det var Sanna Khursheed som søndag måtte forlate «Farmen» etter å ha tapt tvekampen i saging mot Inger Cecilie Grønnerød (47). Til VG uttalte Khursheed søndag at hun var lei seg for at hun måtte forlate programmet, men hun undret seg også over hvorfor TV 2 og produksjonsselskapet Strix har valgt å fremstille henne som de har gjort.

Dette er imidlertid ikke det eneste 32-åringen reagerer på.

– Sanna, du er et fantastisk menneske. Du prøver, selv om det ikke alltid strekker til – men du vil så gjerne lære og være med å hjelpe til. Det setter jeg utrolig stor pris på, sa storbonde Nils Kvalvik (39) under onsdagens førstekjempevalg, før han valgte nettopp Khursheed til førstekjempe den uken.

Før det sa han:

– Jeg har valgt førstekjempe på bakgrunn av ressurser. Vi er mange folk og mange som trenger mat. Jeg ser gjerne på ressurs, kontra konsum. Altså, hva produserer den enkelte i forhold til hva de konsumerer.

– Det gikk en «shut down» i meg

Men storbonden sa mer, som ikke ble vist på TV, og som den nå hjemsendte «Farmen»-deltageren reagerte på.

– Det som ble sagt, sånn som jeg husker det, var at storbonden sa noe fint til alle rundt bordet. Da han kom til meg, startet det med at jeg var den eneste utlendingen der. Og at jeg alltid er så politisk korrekt. Og jeg tror det var da det gikk en «shut down» i meg. Jeg tenkte «Hva har dette med saken å gjøre?». Da skjønte jeg at jeg kom til å bli valgt. Jeg funderer fortsatt på det, hva han egentlig mente med det. Han sa så mye fint til alle, men om han ikke har noe fint å si til meg, så ikke si akkurat det der, i hvert fall. Det burde han ha holdt for seg selv.

VG har vært i kontakt med TV 2, og fått tilsendt råklippet av det som ble sagt – og klippet bort. I opptaket sier storbonden Kvalvik følgende:

– Sanna, du er antageligvis den artigste «personlige korrekte» utlendingen jeg har truffet. Du prøver så godt du kan, og du er et fantastisk menneske. Du prøver, selv om det ikke alltid strekker til – men du vil så gjerne lære og være med å hjelpe til. Det setter jeg utrolig stor pris på.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, uttalte søndag følgende til VG i forbindelse med at Khursheed følte seg feil fremstilt:

– Vi filmer rundt 40 minutter for hvert minutt vi bruker i programmet, så det sier seg selv at mye av det som skjer på gården aldri kommer på TV.

I videovinduet over ser du både intervjuet med Sanna Khursheed og det nevnte klippet som ikke ble vist på TV.

– Hun burde tatt det opp med meg

Til VG forsikrer forrige ukes storbonde, Nils Kvalvik, at han ikke mente noe stygt med det som ble sagt under førstekjempevalget.

– Jeg har ingenting imot «utlendinger». Sanna er superkorrekt, og lar seg ikke pille på nesen. Det var overhodet ikke vondt ment, jeg har ikke engang tenkt over at jeg sa det. Jeg sa noe positivt til alle rundt bordet, og om hun har bitt seg merke i noe negativt – så er ikke det koselig i det hele tatt. Hun burde tatt det opp med meg. Det var virkelig ikke vondt ment fra min side.

Khursheed mener imidlertid at det som ble sagt fikk henne til å tenke på om det var sånn de andre deltagerne så på henne.

– Jeg er Sanna, og ja, jeg har litt mørkere hår og mørkere hud, men hva så? Jeg kan ikke stå her og si hvorfor dette ble sagt, men jeg funderer fortsatt over det. Hva meningen med det var. Men det kan jo være en grunn til at det er klippet vekk. Jeg vet ikke. Men å komme med kommentarer som har med min bakgrunn å gjøre, det ser jeg på som arroganse.

FÅR KRITIKK: – Sanna, du er antageligvis den artigste «personlige korrekte utlendingen» jeg har truffet, sa storbonden Nils Kalvik under onsdagens førstekjempevalg. Til VG bedyrer han at han ikke mente noe vondt med det han sa. Foto: Alex Iversen, TV 2



Ifølge «Farmen»-deltageren opplevde hun flere kommentarer i samme sjanger fra andre inne på gården – både mens kameraene var der og når de ikke var der.

– Det var et par hendelser jeg ser på som veldig triste, og som jeg tok opp med produksjonen. Jeg lurte på hvorfor de ikke tok tak i det. Det var lite hyggelige kommentarer. Hadde noen sagt det samme til meg på jobb, ville jeg tatt det opp med sjefen min, sier hun.

TV 2: – Vi er kjent med at Sanna har reagert

– Og hva sa produksjonen da du tok det opp?

– De sa at det var trist og at det ikke er sånn det skal være. Og at det sa mer om dem enn om meg. Empati på empati, som hjelper meg veldig lite når man ikke gjør noe med det.

TOK FARVEL: Den hjemsendte «Farmen»-deltageren tok etter å ha røket ut farvel med de andre deltagerne, deriblant Karianne Kopperstad. Foto: Alex Iversen, TV 2

VG har vært i kontakt med pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, som bekrefter at norskpakistaneren har reagert underveis.

– Vi er kjent med at Sanna ved et par anledninger har reagert på enkelte utsagn fra de andre deltagerne. Vi har ikke grunn til å tro at disse uttalelsene har vært ytret med noen form for ond vilje, eller at det har vært sagt for å såre henne. Vi er veldig glade for at Sanna sa ja til å delta i årets «Farmen». «Farmen» er som et lite mikrokosmos av det mangfoldet som finnes i det norske samfunnet, og i den fortellingen har noen med Sannas bakgrunn en helt naturlig plass, sier han til VG.

Angrer likevel ikke

Ifølge den 32 år gamle deltageren, løste hun situasjonen ved å ta enkeltpersoner til side og konfrontere dem med hva de egentlig mente med det som ble sagt.

– I plenum var det ingen som sto opp for meg og sa noe. Men det kan jo være at man inne på gården var så komfortable at man kunne si noe sånt. Det kan være at de rett og slett ikke så på meg som en «utlending».

– Hvordan vil du si at dette påvirket deg inne på gården?

– Jeg ble ikke lei meg, men mer forbannet. Så gikk det over til at jeg ville forstå hvorfor de sa det de sa.

Kvalvik understreker at han ikke på noe vis er fordomsfull i tankesettet.

– Nei, overhodet ikke. Jeg har mange mørkhudede venner også. Selv er jeg same, og vi er også en minoritet – og blir hetset på en ganske kraftig måte. Jeg har aldri tenkt eller reagert på at noen har sett på Sanna som noe negativt sånn sett, forsikrer han overfor VG.

SNIPP, SNAPP, SNUTE: Sanna Khursheed røk søndag ut av «Farmen» etter å ha tapt tvekampen mot Inger Cecilie Grønnerød. Foto: Alex Iversen, TV 2

Til tross for noen negative opplevelser, er Sanna Khursheed klar på at hun også tar med seg mange fine øyeblikk ut fra gården. Og hun angrer ikke på at hun valgte å bli med i programmet.

– Nei, jeg angrer ikke, det var en opplevelse jeg aldri ville vært foruten. Det har vært fantastisk. Jeg tror alle trenger en detox, medgir hun overfor VG.

