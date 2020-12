STRESS: Nikolai Wagner (Alexander Scheer) er mer bekymret for neste kokaindose enn et eventuelt dødelig virus Foto: HBO

TV-anmeldelse «Sløborn»: Pandemini

Såpeserie om konsekvensene av å ikke bruke såpe.

Publisert: Nå nettopp

Tysk/dansk dramaserie i åtte deler

Tilgjengelig på HBO Nordic mandag 21. desember

Med: Emily Kusche, Wotan Wilke Möhring, Alexander Scheer, Laura Tonke

Skrevet av: Erol Yesilkaya og Christian Alvart

Regi, foto og idé: Christian Alvart

«Helt siden jeg kan huske har verden gått under», åpner fortellerstemmen i «Sløborn». Og ramser opp alt fra finanskrise til terrorisme, før den fortsetter: «Verden går alltid under, men i Sløborn skjer det ingenting.»

Et passe åpenbart anslag for at nettopp dét kommer det til gjøre.

Så feil kan man ta.

Tiden vi lever i har gitt denne serien betraktelig høyere interesse enn den dessverre fortjener. Serieskaper Christian Alvarts opprinnelige idé var en serie kalt «Slowburn», et navn som, eh, muterte til det danskklingende Sløborn.

Sløborn kunne like gjerne vært et sted mellom Førde og Byrkjelo, men er her en fiktiv frisisk øy. Fortellingen om et lokalsamfunn som sakte infiseres av et globalt fuglevirus er en grei idé som koker bort i såpete personfortellinger og historielinjer.

Evelin (Emily Kusche) har hemmelig kjæreste og foreldre som forakter hverandre.

Etter en suksessfylt debut har forfatteren Nikolai Wagner (Alexander Scheer) blitt voldsomt kokainavhengig og tilhørende delirisk når nesepulveret ikke er tilgjengelig. Han prøver febrilsk å skrive sin neste roman. Femten år gamle Evelin (Emily Kusche) har hemmelig kjæreste og kommer tilbake fra en lang reise med klassen. Foreldrene forakter hverandre, men prøver å la være å skille seg. Hun står på skateboard med Anders Danielsen Lie sine «Reprise»-lukkede øyne.

Klassekameraten Hermann (Adrian Grünewald), klassens mobbeobjekt, og sønn av den lokale politimesteren snøres også inn. I tillegg til Magnus (Roland Møller). En tidligere øyboer som kommer tilbake med erfaring fra skråplanet, og nå skal pusse opp en rønne sammen med vanskeligstilt ungdom fra fastlandet. Han og broren er eneste som snakker både dansk og tysk, i dette som altså er en tysk/dansk samproduksjon, men som i det fleste andre henseender er tysk.

Magnus (Roland Møller) prøver å skape et nytt liv for flere enn seg selv.

Viruset antydes tidlig på radio i bakgrunnen. Vi hører om spredninger i India, Sør-Korea og Kina. Foto fokuserer mye på hender som berører ting som skifter eier, nysing, hosting, sigaretter som deles og Stephen King-bøker. Plutselig går alle med munnbind i en begravelse. Hotellene ser med bekymring på konsekvensene for turismen.

Relativt realistisk, altså. I alle fall selve virusbiten.

Handlingen går seint. Historiene som fortelles sliter med å fremstå som troverdige, interessante, engasjerende. Det er karikerte personer som er mer reflekterte enn handlingene deres skulle tilsi. Lokale politikere som ikke er like avvisende som visse andre verdensledere, men som gjør sitt beste for å holde kontroll. Og en del stilige tysk høflighetsfraser for viderekomne, som for eksempel «besorg mich bitte etwas Kokain».

Det er, som alltid, befriende å se at filmfortellinger fra andre steder enn USA og Storbritannia gis et roligere og mer kontrollert tempo. Likevel føles det å følge et virusutbrudd utfolde seg i sakte hastighet som noe man definitivt ikke trenger å bruke julen til.

Uavhengig av hvor mange familiemedlemmer man har lov til å ha på besøk.

Anmelderen har fått se fem episoder.