Realityprofil ble dømt til fengsel for voldtekt – nå frikjent

Mannen i 20-årene, som har vært med i flere TV-programmer, ble i fjor dømt for voldtekt. Nå er han frikjent i lagmannsretten.

En mann i 20-årene ble i desember i fjor dømt til tre år og ti måneder i fengsel for å ha voldtatt en kvinne inne på et toalett på et utsted i 2018.

Han ble også dømt til å betale 150.000 kroner i erstatning til kvinnen.

Han nektet straffskyld da han møtte i retten, og hans forsvarer Steinar Wiik Sørvik sa til VG at dommen vil bli anket.

Realityprofilen anket dommen til lagmannsretten som denne uken frikjente ham.

I dommen fra lagmannsretten står det at mannen frifinnes for kravet om straff. Han frifinnes også for kravet om erstatning.

Dommen er avsagt under dissens hva gjelder kravet om erstatning. Det betyr at et mindretall av dommerne er uenig med avgjørelsen, og mener han derfor burde blitt dømt for betale erstatning.

Mindretallet legger til grunn fornærmedes forklaring om at det skjedde

seksuell omgang som ikke var frivillig, og at det er klart sannsynlig at mannen var klar over dette.

I dommen fra lagmannsretten forklares frifinnelsen på følgende måte:

«Lagmannsretten finner på denne bakgrunn, og etter å ha foretatt en samlet bedømmelse av alle bevis i saken, at det er praktisk mulig at tiltaltes forklaring om at den seksuelle omgangen var frivillig, er riktig. Flere vitner har forklart at fornærmede var opprørt, gråt og at det virket som at det hadde skjedd noe hun ikke ville.»

«Slik lagmannsretten bedømmer det, kan det være andre årsaker til fornærmedes forfatning på dette tidspunktet enn at hun hadde blitt utsatt for voldtekt. Det foreligger en reell og forstandig tvil, forankret i sakens bevis, som skal komme tiltalte til gode. Han skal derfor frifinnes for kravet om straff.»

I tingretten i fjor fortalte den fornærmede kvinnen at hun natten i 2018 var på dametoalettet på et utested da hun oppdaget at tiltalte sto inne på avlukket. Fornærmede fortalte at hun ble redd og frøs.

Ifølge fornærmede sa tiltalte flere ganger hysj, navnet sitt og at hun skulle være glad som hadde sex med ham. Han skal ifølge henne ha truet med å drepe henne dersom hun fortalte det til noen.

I retten bekreftet tiltalte at de to hadde vært inne på toalettavlukket sammen, men han hevdet at de to hadde frivillig sex.

Nå er han altså frikjent.

Publisert: 09.12.20 kl. 11:49 Oppdatert: 09.12.20 kl. 12:00

