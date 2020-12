AVSLØRT: Marcus Bailey skjulte seg inni Elgen, mens Trollet – Ulrikke Brandstorp – sto igjen som vinner av konkurransen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Elleville seertall for «Maskorama» -finalen

1.368.00 millioner så finalen av gjettekonkurransen «Maskorama» i helgen. Programmet er nå årets mest sette på lineær-TV hos NRK.

For mindre enn 10 minutter siden

Populariteten til TV-hitten «Maskorama» har bare vokst uke for uke. Lørdag for en uke siden så hele 1.123.000 sendingen gjennom helgen, mens hele 1.045.000 så direktesendingen lørdag 12 desember.

Helgens tall gjør programmet til årets mest sette på NRK. Lørdag s hele 1.264.000 lineærsendingen av programmet, mens hele 1.368.000 har sett sendingen i løpet av helgen med en markedsandel på 73,8 prosent.

72.000 så sendingen på nett. Resterende seing er opptak og reprise, opplyser NRK.

les også Ja, det blir mer «Maskorama»

– Maskorama har virkelig vist seg som en av de større seermagnetene vi har sett de siste årene. Etter en økning på seertallene hver uke, var vi spent på hvor høyt det kunne bli. Det ble årets mest sette tv-program lineært på NRK så langt! I en tid som kan oppleves litt mørk tror vi det er viktig at vi alle kan samles sammen rundt et program som engasjerer på en morsom og annerledes måte, sier medieanalytiker Marcus Fredheim i NRK.

Denne helgen var det finale, og første deltager som røk ut og ble avslørt var Vikingen, som viste seg å være youtuberen Herman Dahl.

Programleder Marcus Bailey ble til slutt avslørt som Elgen, mens Ulrikke Brandstorp sto igjen til slutt, etter å ha lurt alle som Trollet.

– Dette har vært det sykeste og rareste, men desidert beste jeg har vært med på, sa Brandstorp etter at hun tok av seg masken.

les også Ulrikke «Trollet» Brandstorp vant «Maskorama»

Nysgjerrigheten var stor allerede fra start. 828.000 seere fikk med seg premieren på «Maskorama» 7. november. Siden har interessen økt uke for uke.

Midt under finalesendingen ble det også avslørt at det blir en ny sesong av «Maskorama» neste år.

VG skrev fredag om hvordan Jubileumssesongen av «Hver gang vi møtes» har blitt sendt hver fredag i høst, før den ordinære «HGVM»-runden går på lufta over nyttår – da på lørdager. Denne helgen derimot sendte TV 2 en ny episode både fredag og lørdag. Det var dermed duket for TV-kamp mellom de to seerfavorittene lørdag kveld.

Publisert: 14.12.20 kl. 10:48

Mer om Maskorama NRK