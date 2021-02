SVENSKE KONGEN: Kong Carl XVI Gustaf under Nobelprisutdelningen i Konserthuset i Stockholm i 2019. Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den svenske kongens liv blir dramaserie

Kong Carl XVI Gustafs liv blir dramaserie i velkjent «The Crown»-stil.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det meldte Variety først.

Ifølge avisen skal den svenske kringkasteren TV4 og strømmetjenesten C More gå sammen med forfatter Åsa Lantz, for å utvikle en «The Crown»-lignende dramaserie om den svenske kongefamilien og den nåværende monarken Kong Carl XVI Gustaf.

Tittel på serien er enda ikke bestemt.

Dramaserien skal etter planen følge kongens reise fra barndommen til hans nåværende liv som monark, skriver SVT. Åsa Lantz, som sto bak boken «Selma», skal stå for brorparten av manuset.

Hun har ifølge Variety brukt flere år på å gjøre research på den svenske kongefamilien.

– Alle i Sverige har en relasjon til monarkiet og dets historie uansett hvilken holdning de har til den. Muligheten til å legge nye erfaringer og dimensjoner til sagaen om vår konge er et prestisjefullt prosjekt for oss, sier Josefine Tengblad, sjef for drama hos TV4 og C More, til Variety.

Serien er for tiden under utvikling, ifølge avisen, og produseres av selskapet Filmlance. Selskapet står bak en rekke kjente nordiske serier, blant annet «Broen», «Beck» og «Björnstad».

En av scenene i serien skal visstnok handle om da Carl Gustaf kom tilbake fra Helsingborg, der bestefaren, kong Gustav VI Adolf, nettopp døde. Dermed må kongen raskt overvinne sin frykt for å holde taler før morgendagen. Da vil han nemlig overta Sveriges krone.

– Prinsen har bare eldgamle rådgivere rundt seg som ikke er synkronisert med tiden i det hele tatt. Og i morgen blir han konge, sier Åsa Lantz, manusforfatter for serien, til Dagens Nyheter.

Dette er ikke totalt ukjent fra «The Crown», der Elizabeth II, regjerende dronning i Storbritannia siden 1952, nærmest fikk kronen kastet på seg.

På den samme måten vil også serien om den svenske monarken også begynne kort tid før kong Gustav VI Adolfs død. Serien vil deretter følge den nåværende kongens liv. I likhet med «The Crown» vil endringer i samfunnet bli skildret gjennom kongens historie.

– Selv om tilnærmingen min er snarere motsatt fra «The Crown», eller for den saks skyld «Atlantic crossing», der begge disse seriene handler om hvordan monarkiet påvirker verdensbegivenheter på forskjellige måter. I Sverige er det snarere motsatt, samfunnet har forandret kongefamilien, sier Åsa Lantz til Dagens Nyheter.

Hun skal visst nok ikke ha intervjuet noen medlemmer av kongefamilien, men kongehuset er informert.

Serien skal produseres i seks episoder og det forventes flere sesonger, skriver Variety.