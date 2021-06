TRAVEL DAG: Hertuginne Kate med fargesprakende paraply på vei til Kensington Palace for en mottagelse for spesielt inviterte foreldre i anledning lanseringen av barnesenteret. Foto: Victoria Jones / PA Wire

Hertuginne Kate: − Forandringen starter nå

Hertuginne Kate (39) mener søkelyset på barns tidlige utvikling er like viktig som å skape klimaforandring.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

«Ti års arbeid ligger bak», skriver hertuginnen på sin og prins Williams Instagram-konto, der hun fredag informerer om sitt nye hjertebarn – Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Helt siden hun giftet seg inn i den britiske kongefamilien i 2011, har Kate engasjert seg i arbeidet for barn og unge – og deres mentale helse. Nå tar hun dette arbeidet et stort skritt lenger.

Fredag trosset trebarnsmoren plaskregnet i London for besøke The London School of Economics, der hun møtte brukere av sin nye satsing og deltok i et diskusjonspanel.

ENTUSIASTISK: Hertuginne Kate har lenge hatt et glødende engasjement for barn og ungdom. Foto: Tolga Akmen / PA Wire

Kate forklarte ifølge Daily Mail at hennes store håp er at senteret og ny forskning skal være med på å skape nødvendig forandring.

– Tiden for handling er nå. Jeg føler at dette er den sosiale ekvivalenten til klimaforandring, hvor vi har fulgt med på forskning i mange, mange år. Det må vi også gjøre når det gjelder tidlig barndom, hvis vi ønsker å bygge en gladere og sunnere verden, uttalte hun.

Samtidig presiserte hertuginnen at hun med tidlig barndom mener de fem første leveårene. Det å forstå barns følelser og reaksjonsmønster tidlig i livet, er noe hun mener det er altfor lite kunnskap om i dag.

– Jo mer vi lærer om denne perioden i et menneskes liv, jo større mulighet har vi til å påvirke.

Hun uttalte også at det grunnlaget som legges i barnets første leveår, er med på å definere hva slags foreldre de selv blir i fremtiden, og dermed hva slags samfunn vi får.

Her er en av postene hertuginnen har delt i løpet av dagen (artikkelen fortsetter under):

Kate forsikret samtidig at Royal Foundation Centre for Early Childhood er en livslang forpliktelse for henne.

Hun snakket også varmt om alle eksperter og mennesker fra offentligheten hun har høstet nyttig lærdom og erfaring av gjennom de siste ti årene.

– Alt har ført meg til der jeg er i dag, og til erkjennelsen av at vi må forandre den måten vi tenker rundt tidlig barndom. Den forandringen starter nå, sa hun.

RUNDBORD: Hertuginne Kate i samtaler med brukere av hennes nyopprettede senter. Foto: Tolga Akmen / PA Wire

Kate har også gått i bresjen for en skriftlig rapport med tittelen «Big Change Starts Small (Store forandringer starter i det små»), som ble lagt frem under lanseringen.

Senere på dagen ønsket Kate et knippe spesielt utvalgte foreldre til mottagelse på Kensington Palace, der det ble en mer privat og intim dialog.

Hertuginnen presiserer at satsingen gjelder alle samfunnslag.

Fredag kveld la Kate ut dette klippet fra én av sine taler på Twitter:

PLASKREGN: Hertuginne Kate varierte paraplybruken i løpet av dagen. Her med en mindre fargerik variant på vei til London School of economics. Foto: RICHARD POHLE / Times pool

