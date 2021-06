NYTT PAR: Adrien Brody and Georgina Chapman på premieren til «Clean» i juni 2021 Foto: Santiago Felipe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ekskona til Harvey Weinstein sammen med Adrien Brody

Tre år etter at hun tok ut skilsmissen til skandaleombruste Harvey Weinstein har Georgina Chapman (43) funnet kjærligheten med skuespillerstjernen Adrien Brody (46).

Av Oda Elise Svelstad

Det bekrefter People.

«Metoo»-bevegelsen i 2017 førte til fallet til en av filmverdens aller mektigste personer, nemlig Harvey Weinstein.

Han ble dømt til 23 års fengsel for voldtekt og seksuelle overgrep. Flere titall kvinner sto fram med anklager mot Hollywood-mogulen under metoo i 2017 og 2018.

Det var også en stor påkjenning for hans daværende kone, Georgina Chapman, som den gangen fortalte til Vogue:

– Det var deler av meg som var fryktelig naiv – helt opplagt veldig naiv. Jeg har stunder der jeg er rasende, og jeg har øyeblikk med forvirring, øyeblikk med vantro, sa hun.

FØR «METOO»: Harvey Weinstein og Georgina Chapman da de fortsatt var sammen. Foto: Mike Blake / X00030

Funnet lykken med Oscar-vinner

Men nå har hun gått videre og blitt sammen med skuespillerstjernen Adrien Brody. Han er mest kjent fra filmen «Pianisten» hvor han vant Oscar for beste mannlige hovedrolle.

Siden har han også spilt i kritikerroste filmer som blant annet «The Darjeeling Limited» av regissør Wes Anderson.

Paret møtte hverandre for første gang i 2006 under innspillingen av «Hollywoodland».

Det har flere ganger svirret romanserykter blant dem to, men under premieren på filmen «Clean» på Tribeca-festivalen lørdag turte de for første gang å vise seg sammen i offentligheten.