«BIEBER-JENTA»: Anne Vadder ble ufrivillig kjent i 2015, men kan takke Snapchat-flausen for at hun har vokst i sosiale medier. Bildet viser Justin Bieber før dramaet. Foto: PRIVAT og NTB/ Heiko Junge

Anne Vadder fikk skylden for Bieber-skandalen: − Sykt at folk husker meg

Det har gått over fem år siden Justin Bieber stormet av scenen i Oslo, men Anne Vadder (21) blir konfrontert med hendelsen hver uke.

Hun syntes det var kjempeflaut den gangen, da nyheten om «Oslo-skandalen» gikk verden rundt, og hun synes det er flaut i dag også. Men hun går ikke av veien for å ironisere med det.

Vadder postet for fire dager siden et videostunt på TikTok, der hun tilsynelatende oppgitt opplyser en nysgjerrig følger om «hvorfor hun kastet vann på Bieber og ødela konserten den gangen».

Vadder forklarer i videoen at hun syntes konserten den gangen var dårlig, og at hun derfor kastet vann på superstjernen.

– Jeg er drittlei av at jeg ikke kan gå på Kiwi uten at noen spør om jeg er Anne Vadder, sier hun.

TIKTOK: Anne Vadder postet denne videoen som en spøk i helgen. Responsen uteble ikke. Foto: SKJERMBILDE, @annevadder1

Over 800 har kommentert under, og mange reagerer negativt. Vadder ler når VG ringer og forklarer at videoen selvsagt bare er en ironi og fleip fra hennes side.

– Jeg trodde folk skulle skjønne at det var tull, og at jeg ikke mener noe av det jeg sier. Men den er blitt sett av over 300.000 allerede.

– Ikke syntes jeg konserten var dårlig, og ikke kastet jeg vann heller, sier hun humoristisk.

Endte i drama

Vadde var bare 16 år den gangen hun tok turen fra Kviteseid til Oslo for å se Bieber opptre.

Turen endte med hets, sjikane og trusler etter at Vadder fikk skylden for vannsølet på scenen – som satte bråstopp for konserten etter første låt.

– Det var helt sinnssykt, det som skjedde. Bieber kastet jo selv den åpne vannflasken til en person som sto nær meg, og så rant det vann ut på scenen. Da han skulle tørke det opp, var det noen som rev i håndkleet. Det var det som førte til at Bieber forlot scenen i raseri.

Vadder delt en Snapchat midt i dramaet av seg og venninner, der de lo og sa: «Haha, vi fikk Bieber til å gå av scenen».

– Vi trodde jo han skulle komme tilbake, og at han bare tullet. Problemet var at en person tok skjermdump av snapen, og dermed var navnet mitt overalt. Jeg fikk skylden, mimrer hun.

VG skrev om det voldsomme trykket mot 16-åringen den gangen.

Selv om Vadder bare later som hun er sur i sin nye TikTok-video, så er det ikke noen overdrivelse at folk fortsatt konfronterer henne.

– Jeg får spørsmål om det hele tiden. Minst én gang i uken får jeg meldinger fra folk. Spesielt ille var det i russetiden. Når jeg er ute på fest eller sammen med en andre, får jeg spørsmål om jeg er «Bieber-jenta».

Ofte når Vadder presenterer seg i ulike sammenhenger, reagerer folk med: «Det navnet har jeg hørt før». Mange spør også vennene mine om «jeg er den jenta».

– Googler man navnet mitt, er det også bare det som kommer opp. Jeg skjønner at folk husker hendelsen, men stusser over at de husker meg, sier 21-åringen og ler.

Håper på møte

Bieber har hun imidlertid aldri vært i kontakt med etter det som skjedde.

Men Vadder har faktisk flyttet til Los Angeles, der også den kanadiske popstjernen har sin base. Hun studerer til to bachelor-grader, i psykologi og business-markedsføring.

Nå er hun hjemme på sommerferie og har nettopp kommet ut fra karantenehotellet. VG omtalte i forrige uke at fullvaksinerte USA-studenter måtte i karantene, blant dem Vadder.

– Møter jeg Bieber på gaten i L.A., noe som lett kan skje, skal jeg lage en morsom video. Men om han synes det er morsomt, er jeg ikke sikker på, ler hun.

STUDENT OG INFLUENCER: Anne Vadder bor for tiden i Los Angeles. Foto: PRIVAT

Vadder er i tillegg influencer og har nær 25.000 følgere på Instagram. På TikTok rundet hun nylig 10.000 følgere. At hun ble kjent for å ha fått Bieber til å rømme landet, lever hun godt med – så lenge det ikke var det som egentlig skjedde.

– Jeg bryr meg ikke om hva folk skriver. For en som alltid har elsket sosiale medier, som meg, så er all PR god PR. Men flaut er det jo fortsatt. Det har det vært fra dag én.

Hun skjermet seg fra alt hatet som strømmet på i 2015.

– Jeg leste ikke noe av det, så det påvirket meg ikke så mye. Men i ettertid har jeg gått inn og lest på Facebook, og det var verre enn jeg trodde.

Vadder synes fortsatt at Bieber overreagerte, noen han selv også har innrømmet i ettertid.

– Han hadde ingen grunn til å gjøre det så dramatisk. Og som sagt – vi trodde han tullet.

