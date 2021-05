Erlend Gunstveit (25) vant «The Voice»

Sørlendingen sang seg til seier med Joni Mitcells «Both Sides Now».

Til slutt stod konkurransen mellom Erlend Gunstveit (25) fra Grimstad, som har vært mentorert av Matoma, og Maria Petra Brandal (20) fra Horten, som har vært på Espen Linds lag.

Det var «I will wait» av Mumford & Sons som kvalifiserte Gunstveit til superfinalen. Han stilte for øvrig i bunad for anledningen.

Brandal sang seg til superfinalen med Lalehs «Some Die Young».

I superfinalen dro hun til med Moddis «House by the Sea», mens Gunstveit sang Joni Mitcells «Both Sides Now».

– Det betyr jo helt enormt mye. Jeg blir helt tom for ord, sier Gunstveit etter seieren med et sjokkpreget glis om munnen.

Mentor Matoma, som også stilte i bunad for anledningen, reiste seg fra stolen og brukte få ord på å beskrive sin følelse etter at 25-åringen fra Grimstad vant.

– Det er så Team Matoma! FULL FRÆS!, ropte DJ’en fra den røde stolen med et stort glis.

Finalen stod mellom fire finalister og ble avgjort fredag kveld. Natan Dagur (21) fra Lillehammer og Island, og Sofie Fjellvang (20) fra Kristiansand røk ut i den første runden av finalekampen.

Dagur, som har vært Ina Wroldsens deltaker, sang «Lost On You» av Lewis Capaldi.

Fjellvang var i team Yousef Wolde-Mariam og sang Totos «Africa».

VG mottok flere tips fra personer som mente de ikke fikk stemme på andre enn de to superfinalistene. Tipsene kom imidlertid rundt den tiden superfinalistene ble klare.

– Nei, det har ikke vært noen utfordringer med avstemningen her i kveld. Det har rett og slett gått knirkefritt, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl til VG.