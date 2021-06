PRISVINNER: Deeyah Khan ble Bafta-vinner med dokumentarfilmen «America's War on Abortion». Her er hun avbildet i 2015 i anledning at Fritt Ord viste filmen «JIHAD : A story of the others». Foto: Berit Roald / NTB

Bafta-pris til norske Deeyah Kahn

Kahn er kjent for sine uredde dokumentarfilmer. Søndag ble hun tildelt den prestisjetunge Bafta-prisen i aktualitetskategorien for «Americas War on Abortion».

Av Andrea Rognstrand og NTB

Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Det melder BBC. I filmen tar Deeyah Khan for seg uthulingen av abortrettighetene i USA. Filmen hadde premiere på ITV og NRK2 29. oktober i fjor.

– Abort er en av de mest kontroversielle og splittende sakene i Amerika. Og selv om vi er ferdige med å lage filmen, fortsetter dessverre historien og den religiøse og politiske krigen som føres over kroppene og rettighetene til kvinner, sier Kahn i en video til Bafta.

Hun fortsetter:

– Mens vi snakker nå er det tallrike delstater over hele USA som arbeider med foreslåtte lover som enten vil regelrett forby abort eller vil begrense det til en grad der verken voldtekt eller incest ikke ville vært ansett god nok grunn til å ta abort.

Khan fikk ideen til filmen da hun var i USA for å gjøre research og filme «Muslim in Trump’s America».

– Under arbeidet leste jeg mange artikler om den ene amerikanske staten etter den andre som innførte nye abortrestriksjoner. Dette kan ikke skje, tenkte jeg. Det var heller ingen nasjonal eller internasjonal debatt om det. Det bare skjedde. Den ene staten etter den andre kollapset når det kom til kvinners rettigheter. Da bestemte jeg meg for å lage en film om det, sa hun til Rushprint.

Deeyah Khan driver produksjonsselskapet Fuuse Films, og har vunnet to Emmy-priser for sine tidligere dokumentarfilmer, så vel som en Royal Television Society Award for sin film om amerikanske høyreekstremister.

Også her til lands har hun mottatt en rekke priser, senest Fritt Ords Pris for 2020 for sine dokumentarfilmer om ekstremisme.

British Academy Film Awards (Bafta) deler ut priser årlig til filmer for er utgitt året før.