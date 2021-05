REALITYPROFIL: Mario Riera bekrefter ny kjæreste. Foto: Privat

Mario Riera avslører ny kjæreste: − Aldri vært så forelsket

Realityprofil Mario Riera har funnet kjærligheten i sitt liv: – Når jeg møtte henne så skjønte jeg det ganske raskt, forteller han.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

Mario Riera, kjent fra realityprogrammer som «Ex on the Beach», «Paradise hotell» og «71 grader nord» kunne tirsdag avsløre overfor sine følgere på Instagram at han ikke lenger er singel.

– Det føles veldig bra, det er så hyggelig. Jeg har aldri vært så forelsket som jeg er i henne, sier han til VG.

De to møttes gjennom felles venner for noen måneder siden, og har siden tilbrakt nesten hver dag sammen.

– På grunn av covid har vi fått mye tid med hverandre og lært hverandre å kjenne. Vi har det så gøy sammen. Hun er en veldig bra person og vi deler de samme verdiene.

KJÆRESTER: Mario Riera har funnet lykken under pandemien. Kjæresten ønsker ikke å omtales med navn. Foto: Privat

Siden han ønsker å skåne henne fra offentligheten, omtales hun ikke med navn i denne saken. VG har fått tillatelse av dem begge til å bruke bilde.

– Jeg hadde ikke trodd at kjærligheten skulle dukke opp nå, men når jeg møtte henne så skjønte jeg det ganske raskt, sier Riera.

– Hva var det som gjorde at du falt for henne?

– Hun får meg til å le og vi har det så gøy sammen. Hun har møtt mine venner og jeg har møtte hennes, og alt klaffer. Nå til helgen skal hun møte familien min i Bergen, det blir veldig koselig, sier han og legger til:

FORELSKET: Mario Riera sier han aldri har vært så forelsket som han er nå. Foto: Privat

– Også er hun jo veldig pen.

Riera har de siste årene gjort seg bemerket gjennom «Paradise hotell» og «Ex on the Beach», programmer hvor festing, drama og sex er i fokus.

– Jeg tror nok det realitylivet er over nå, nå har jeg truffet kjærlighet i mitt liv. Så det tenker jeg ikke mer på.

Han forteller at han har det veldig bra om dagen, og at det blir fint å gå nyforelsket inn i sommeren.

– Dette blir den beste sommeren på lenge.