ROCKEDATTER: Lisa Marie Presley på ELLE Women in Hollywood Awards i Beverly Hills i 2017. Foto: Meleah Loya AFF-USA.COM / AFF

TMZ: Lisa Marie Presley er et pennestrøk fra skilsmisse

Lisa Marie Presley (53) er på vei mot skilsmisse nummer fire.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Fem år etter at de ble separert, går det mot brudd også på papiret for datteren til Elvis Presley og musikkprodusent Michael Lockwood (60).

TMZ viser til rettsdokumenter som gir Lisa Marie medhold i å få skilsmissen formelt registrert til tross for at det økonomiske ennå ikke er fullstendig gjort opp.

Nå gjenstår det bare en signatur fra dommeren.

Det var Lisa Marie som tok initiativet til separasjonen i 2016, og i rettspapirene forklarer 53-åringen at Michael Lockwood forsinker prosessen med vilje.

SLUTT: Michael Lockwood og Lisa Marie Presley på NARM Music Biz Awards i 2012. Foto: Katy Winn / AP

Hun på sin side argumenterer for et sterkt ønske om å begynne et nytt kapittel, og at en formelt godkjent skilsmisse er det som skal til for at det kan skje. Det får hun nå, ifølge TMZ.

Stor sorg

Snart ett år har gått siden firebarnsmoren, som bare var ni år da hennes berømte rockepappa døde i 1977, ble rammet av enda en tragedie. Eldstebarnet Benjamin Keough tok sitt eget liv i juli i fjor – 27 år gammel.

Lisa Marie har vært gift fire ganger.

Det første ekteskapet var med Danny Keough, som hun fikk Benjamin og datteren Riley med. Deretter giftet hun seg med popstjernen Michael Jackson (1994–1996), og senere filmstjernen Nicolas Cage (2002-2004). Tre år etter bruddet med Cage giftet hun seg på nytt – med Lockwood, som hun har tvillingdøtre (15) med.

Selv om en del gjenstår før Lisa Marie og eksmannen har gjort opp alt det praktiske, fastslo retten i 2018 at hun ikke skal betale ham underholdsbidrag. De to skrev nemlig under en avtale før de giftet seg i 2007, der det var et konkret punkt.

