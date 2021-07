IKON: Amerikanske Britney Spears (39) er en av verdens største popartister, med 13 album som alle er blitt internasjonale storselgere. Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Sier opp som Britneys manager: − Vil alltid være fryktelig stolt

Manageren til popikonet Britney Spears skal ha trukket seg, melder det amerikanske filmnettstedet Deadline.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Larry Rudolph (57) har vært Spears manager siden midten av 1990-årene. Spears har gått rettens vei for å få opphevet vergemålet over seg.

Deadline siterer et brev som manageren skal ha skrevet til Spears verge og far Jamie Spears (69) og den rettsoppnevnte vergen Jodi Montgomery.

Der viser han til at Britney Spears (39) skal ha uttrykt at hun ønsker offisielt å tre tilbake, etter 25 år som en av verdens største popartister.

– Som hennes manager tror jeg det er i Britneys beste interesse at jeg trekker meg fra hennes team, da det ikke lenger er behov for mine profesjonelle tjenester, skriver Rudolph ifølge Deadline til vergene.

LYKKELIGE DAGER: Manager Larry Rudolph og Britney Spears, etter at hun vant tre priser under MTV Video Music Awards i 2008. Foto: Kevork Djansezian / AP

Britney Spears har vært underlagt vergemål i 13 år. Hun mener at familien har frarøvet henne friheten og skal ønske vergemålet opphevet.

Vergene har kontroll over Spears karriere, økonomi og forholdet til sine to barn. Vergemålet skal igjen opp i en rettslig høring i Los Angeles 13. juli.

I brevet til vergene viser Larry Rudolph at han ikke har kommunisert med Britney Spears på to og et halvt år.

Den gang skal popikonet ha fortalt ham at hun ønsket å ta en pause på ubestemt tid fra sin profesjonelle karriere.

– Jeg har aldri vært en del av vergemålet og er ikke innviet i detaljene, skriver Rudolph.

Han opplyser at han opprinnelig ble hyret inn etter henstilling fra Britney for å bistå henne og hjelpe henne med å styre karrieren.

I OSLO: Britney Spears på scenen i Oslo Spektrum i 2008. Hun har hatt tre konserter i Norge. Foto: Jan Petter Lynau

Han ber om at de godtar brevet som hans oppsigelse og avslutter:

– Jeg vil alltid være fryktelig stolt over hva vi sammen fikk til gjennom 25 år. Jeg ønsker Britney all hell og lykke i verden og vil være der for henne om hun trenger meg igjen, slik jeg alltid har vært.

Larry Rudolph har også representert artister som Avril Lavigne, Miley Cyrus, will.i.am, Justin Timberlake, Toni Braxton og DMX.

100 millioner album

Siden debuten i 1999 har Britney Spears gitt ut tretten album, som alle er blitt internasjonale bestselgere. Hun har solgt over 100 millioner album.

Spears har hatt braksuksess som popsanger, danser og skuespiller og er en av verdens største kjendiser. Privat har ikke livet vært like vellykket.

Hun fikk en storm av kritikk i februar 2006, for å kjøre bil med sønnen Sean Preston på fanget i stedet for å et barnesete.

På samme tid var Britney Spears flere ganger innlagt på rusklinikker. Hun ble også saksøkt av Louis Vuitton etter en musikkvideo.

VANSKELIG TID: – Jeg er en god mor, forsikret Britney Spears i 2006, etter at hun fikk kritikk for flere blundere. Hun ble senere fratatt omsorgen for sine to sønner. Foto: Scanpix / SCANPIX

Mistet omsorgen

Spears mistet i januar 2008 omsorgen for sine to sønner til eksmannen Kevin Federline, ble innlagt på psykiatrisk sykehus og underlagt vergemål.

Siden har faren Jamie og øvrige verger styrt hennes karriere og økonomi, angivelig mot hennes vilje.

Det omstridte vergemålet har utløst kampanjen #freebritney, som har demonstrert verden over, også i Oslo.

Spears har fått bred støtte fra artister som Cher, Christina Aguilera, Mariah Carey, Justin Timberlake og Khloé Kardashian.

Vergemål i retten

Den amerikanske dommeren Brenda Penny beordret i mai 2019 en profesjonell evaluering av vergemålet.

Britney Spears advokat Samuel D. Ingham III leverte i august i fjor et prosesskrift som dokumenterte at hun ønsket endringer i vergemålet.

Spears skal ha ønsket sin manager Jodi Montgomery som verge og en annen formuesbestyrer enn faren Jamie.

I november i fjor ble Bessemer Trust satt inn som medforvalter av Spears formue men trakk seg fra oppdraget i juli i år.

I RETTEN: En domstol i Los Angeles vurderer vergemålet over Britney Spears, som styrer artistens karriere og økonomi, angivelig mot hennes vilje. Foto: Chris Pizzello / Invision

New York Times fikk tak i rettsdokumenter som skal vise at Britney Spears i en årrekke har forsøkt å få vergemålet opphevet.

– Jeg er så rasende

I en rettslig høring 23. juni i år karakteriserte artisten vergemålet som krenkende og fortalte at friheten hennes er sterkt innskrenket,

– Jeg har løyet og forklart verden at jeg er ok og lykkelig. Om jeg sa det nok, kanskje jeg ville bli lykkelig, forklarte Britney Spear i retten.

Men i virkeligheten, la hun til, er hun i sjokk og traumatisert.

– Jeg er så rasende at det er vanvittig. Jeg er redd for mennesker, jeg stoler ikke på folk etter hva jeg har gjennomgått, sa popikonet til dommeren.

Hun ga uttrykk for at hun ikke kan leve et fullverdig liv.

– Det er ikke greit å tvinge meg til å gjøre noe jeg ikke ønsker å gjøre.