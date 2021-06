BIFIL: Tom Hiddlestons rolle «Loki» i serien ved samme navn forteller i tredje episode at han har vært interessert i både «prinser og prinsesser». Foto: Disney+ / Reuters

Bekrefter Lokis legning i nyeste episode

Loki er Marvel- og Disney-universets første uttalte LHBTQI+ hovedperson.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

Marvel har offisielt bekreftet at Loki er bifil, noe som gjør karakteren til den første hovedpersonen i en MCU- (Marvel Cinematic Universe) og Disney-serie som er LHBTQI+

Hva betyr LHBTQI+? Her er en oversikt over begrepene.

I en scene halvveis ut i den tredje episoden «Lamentis», bekrefter Loki at han er bifil. Det skriver Pop Buzz.

Loki-serien fra Marvel er for tiden aktuell på streamingtjenesten Disney+, og handler om skurken Loki, «guden av ugagn». Forløpet i serien finner sted etter hendelsene i «Avengers: Endgame».

Både prinser og prinsesser

I scenen mellom Tom Hiddleston i rollen som «Loki» og «Sylvie», spilt av Sophia Di Martino spør Sylvie om kjærlighetslivet til Loki.

– Hva med deg? Du er en prins. Må ha vært noen prinsesser... eller kanskje en annen prins, spør Sylvie.

– Litt av begge deler, er Lokis svar.

Og selv om øyeblikket er raskt forbi, har det ikke gått fansen hus forbi. Rett etter at episoden ble sendt, skrev fansen og regissør Kate Herron på Twitter om Lokis legning.

Herron ønsket å uttrykke hvor viktig denne detaljen var å inkludere i showet.

SYLVIE: Sophia Di Martino spiller karakteren «Sylvie» i Loki. Foto: Disney+ / Reuters

I tegneseriene om Loki er karakteren «flytende», og har vært både bi- og panfil. Regissøren skriver at dette er en del av hvem han her, og at det var viktig for henne å få med i serien.

Roses av fansen

– Jeg vet at dette er et lite skritt, men jeg er så glad og hjertet mitt er fullt, skriver Herron på twitter.

Fansen berømmer Marvel for å bekrefte Lokis legning Noen bemerker også at serien benytter «biseksuell belysning», en form for lyssetting som symbol for biseksualitet.

Mens Loki er den første hovedpersonen som er bifil på skjermen, er flere karakterer i Marvel-universet som identifiserer seg som LHBTQI+. I «Thor: Ragnarok» er Valkyrie, spilt av Tessa Thompson bifil. I «Eternals» skal karakteren Phastos, spilt av Brian Tyree Henry være homofil. Phastos skal i følge ryktene ha både mann og barn i filmen