KRANGEL: Shawn Mendes gjorde noe han angrer på i krangel med kjæresten Camila Cabello. Foto: PA / PA Wire

Shawn Mendes: − Jeg er livredd for å være ond

Popstjernen Shawn Mendes (22) forteller hva som skjedde i en krangel med Camilo Cabello.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: Nå nettopp

Siden gjennombruddet i 2015 har 22-åringen toppet hitlistene verden over.

For tiden er han aktuell med albumet «Wonder» som blant annet handler om livet med den cubansk-amerikanske artisten Camila Cabello (24), og den sterke kjærligheten mellom dem.

I podkasten «Man Enough», gjengitt av Entertainment Tonight forteller han at samboerskapet har fått han til å innse ting han ikke er stolt over.

På spørsmål om hva som er hans største frykt trekker han frem en krangel han nylig hadde med Cabelo.

– Jeg hevet stemmen min og hun sa «Jeg liker ikke at du hever stemmen din. Hvorfor hever du stemmen din»?

SUPERPAR: Camila Cabello og Shawn Mendes er blant de hotteste parene i musikkbransjen. Her avbildet under en konsert i 2019. Foto: Chris Pizzello / Invision

– Jeg så at hun krympet seg

Han innrømmer videre at han gikk i forsvarsposisjon og nektet for at han hadde hevet stemmen – selv om han innerst inne visste at det faktisk var tilfelle.

– Og jeg så at hun krympet seg, og jeg følte jeg vokste meg stor og mektig, og tenkte: «Å gud, dette er det verste. Jeg er så livredd for å være ond. Jeg er så redd for å være slem».

Mendes forteller videre at han i ettertid måtte reflektere over hendelsen.

– Kanskje det til og med er noe slemt inni meg, og jeg må bare godta at det eksisterer, fortsetter han.

De to artistene deler ofte små glimt fra hverdagen til sine Instagramfølgere:

Skværet opp

Han utdyper videre han at han etterpå sa unnskyld til Cabelo og at de skværet opp.

På spørsmål om hva han tenker Cabelo ville ha trukket fram som hans største styrke og svakhet svarer han:

– Jeg tror hun ville ha sagt at min største styrke er min evne til å være ærlig, og til å fortelle sannheten. Deretter tror jeg hun ville ha sagt at min største svakhet er at jeg føler på en så stor forpliktelse til å være « the good guy».

Mendes og Cabelo har vært sammen i snart to år. Nylig ble de også «foreldre» til en hund som de flittig deler på hver sine Instagramprofiler.

Det har tidligere vært spekulasjoner om at forholdet deres er et PR-stunt, men det har de benektet.