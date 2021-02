VERSTING-PRIS: Sophie Elise Isachsen sitt AS ble nominert og stemt frem som vinner av Gullbarbie. Foto: Frode Hansen, VG

Sophie Elise vant Gullbarbie: − Nå er de helt på bærtur

Hvilken aktør er best på å få ungdom til å føle seg verst? Sophie Elise AS, ifølge Gullbarbie-kåringen.

– Å vinne denne prisen er ekstremt ubehagelig. At Redd Barna Ungdom velger å bruke sin merkevare, sin PR-avdeling og sine interne ressurser på å henge ut meg i mediene, det sliter jeg med å forstå, sier Sophie Elise Isachsen (26) til VG.

I dag ble Gullbarbie-vinneren offentliggjort. Det er Redd Barna Ungdom, også kalt Press, som arrangerer prisutdelingen. Gullbarbie skal gå til den aktøren som får ungdom til å føle seg verst gjennom bruk av ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller og unødvendig seksualisering, og det er barn og unge selv som nominerer og stemmer frem en vinner.

Sammen med Sophie Elise AS var også klesmerket Brandy Melville og videodelingsappen TikTok nominert i år.

VG belyste for to uker siden at Press ikke kan kvalitetssikre at det bare er ungdom som stemmer frem nominerte eller vinneren.

Press: Forsøkt å invitere til møte

Men nå er stemmene talt opp. Det var Sophie Elise AS, bedriften til influenceren Sophie Elise Isachsen, som mottok versting-prisen. Ifølge Press’ pressemelding vant hun med en overveldende andel av stemmene.

Overfor VG har Isachsen tidligere gått hardt ut mot Press og Gullbarbie-prisen.

– Barn og unge har gjennom stemmene de har avgitt i årets kampanje sagt tydelig fra om at det unødvendige fokuset på seksualisering og kropp i reklameinnhold fra Sophie Elise AS de siste årene har vært skadelig for barn og unges psykiske helse, sier Lea Mariero, leder i Press, i dagens pressemelding.

Lea Mariero er lederen i Redd Barna Ungdom, også kalt Press. Foto: Leif-Erik Sørensen

Videre mener ungdomsorganisasjonen at millionbedriften Sophie Elise AS må ta et større ansvar, gitt påvirkningskraften bedriften har.

– Vi har ved flere anledninger forsøkt å invitere Sophie Elise AS til et møte slik at vi kan ha en konstruktiv dialog om hvordan vi mener annonseringen kan endres slik at det ikke skader barn og unges psykiske helse, men vi har ikke fått noe svar, sier Mariero videre.

– Kommer ikke til å endre på profilen

Isachsen mener likevel det er ufortjent at hun mottar prisen.

– Men nå har du vunnet – tar du det til deg? Kommer du til å endre noe i måten du profilerer deg og din merkevare på?

– Mine følgere har vokst opp sammen med meg, de kjenner meg på godt og vondt. Så nei, jeg kommer ikke til å endre på den profilen jeg har i dag. Jeg sitter daglig og svarer hundrevis av følgere, som jeg hjelper med dårlig selvtillit, med å tørre å være seg selv og med kvinnelige utfordringer i alle former, sier Isachsen til VG.

Hun mener unge og sårbare kan bli trigget av det meste.

– Da jeg som ung leste jeg bøkene til influencere som hadde spiseforstyrrelser, ble jeg trigget av det. Men de samme bøkene som trigget meg, hjalp samtidig tusenvis av andre mennesker. Og det er viktig, for man kan ikke kontrollere hvordan mennesker påvirkes av ting, til det er vi for forskjellige, sier influenceren.

Lea Mariero mener det nettopp er derfor Isachsen må ta mer hensyn til unge.

– Vi har sett en kronikk skrevet av Sophie Elise fra 2015 der det står at hun ble påvirket til ønske seg større rumpe. Da er det paradoksalt at hun ikke selv ser at barn og unge ikke har de samme verktøyene for å håndtere seksuelle budskap i media, sier hun til VG onsdag morgen.

– Mange ganger gjør jeg feil

Selv om Isachsen lever av sin egen merkevare, er hun ikke et kynisk maskineri, mener hun selv.

– Det er bare meg, og jeg har ikke noe management eller investorer. Ja, mange ganger gjør jeg feil, men hele tiden prøver jeg å gjøre det som er riktig. De som har et profesjonelt maskineri, og som burde visst bedre, det er Redd Barna Ungdom, sier hun, og fortsetter:

– Når historien en gang skal se tilbake på dette lille øyeblikket i norsk offentlighet, er jeg ganske sikker på at det er Redd Barna eller Press som vil måtte beklage sin oppførsel, for nå er de helt på bærtur.

Hun retter også kritikk mot Jodel, der det den siste uken har stormet rundt Sophie Elise om hvorvidt man skal stemme på henne.

– Hva tenker dere om at det blir en slags heksejakt på Jodel?

– Vi tar selvsagt avstand fra det, og synes det er synd noen bruker Gullbarbie på den måten, men kanalen på Jodel er heller ikke stor nok til å ha den typen innvirkning på kåringen, sier Press-leder Mariero til VG.

Press-leder, Lea Mariero, informerer i pressemeldingen om at det i år har vært utfordrende å få debatten til å handle om det Gullbarbie er til for.

– Nemlig å sette søkelys på hvordan medie- og reklameaktører driver kynisk og målrettet markedsføring mot barn og unge.

Hun sier influencerbedrifter som Sophie Elise AS ikke er fritatt alt ansvar. Tross utfordringene håper hun likevel årets utdeling kan bidra til å lettere kunne diskutere influencermarkedsføring.

– Og at det å sette sitt eget navn i bedriftsnavnet ikke lenger skal være nok for å kunne slippe unna all kritikk.

– Mener dere Sophie Elise slipper unna all kritikk siden hun har sitt navn som bedriftsnavn?

– Nei, jeg er 100 prosent klar over at influencere, og kanskje spesielt Sophie Elise, har stått i mye dritt. Vi snakker om når det kommer til kritikk knyttet til bedrift som går på influencermarkedsføring – og det skillet mellom privatperson og bedrift, sier Mariero til VG.

– Ikke lyst til å stille i noen debatt

Isachsen sier hun hadde hatt mer forståelse av kritikken om den hadde kommet for et par år siden.

– Da jeg promoterte fillers i leppene og i større grad brukte kropp for å «provosere». Nå om dagen er jeg en moderne kvinne og feminist på godt og vondt, heldigvis, for feilfrie forbilder er ikke troverdige, sier Isachsen.

Hun har fått spørsmål om å stille i debatt, men det vil hun ikke.

– Den vil jeg tape – en jente med silikon i rumpa mot ungdomsorganisasjonen til en internasjonal veldedighetsorganisasjon.

Til slutt sier hun at Press mener en av tre innlegg hun poster som reklame er problematiske, og at de generelt synes hennes bilder er for seksuelle.

– Den typen «slut shaming» finner jeg meg ikke i. Jeg skriver bøker om mine egne komplekser, jeg støtter dyrevern, synliggjør mensen og mine egne strekkmerker, jeg er vegetarianer og jeg utforsker og eier min egen seksualitet. Det er det motsatte av de gamle kjønnsrollene de beskylder meg for å utøve.