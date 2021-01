MASKE: Merethe på velværekveld (Ingunn Beate Strige Øyen) Foto: Ape&Bjørn/NRK

TV-anmeldelse «Stolthet og forfall»: Best når det ikke er morsomt

Middels om hva middelaldrende folk egentlig bruker livet sitt til.

Publisert: Nå nettopp

«Stolthet og forfall»

Norsk humordrama i åtte deler

Premiere på NRKTV og NRK1 torsdag 14. januar

Alle episodene tilgjengelig på NRKTV

Med: Ingunn Beate Strige Øyen, Egil Bjørøen, Kristin Svensen, Kjell Strand, Janna Kari Kvinnesland m.fl.

Manus: Liv Karin Dahlstrøm og Thorkild Schrumpf

Regi: Liv Karin Dahlstrøm

Det er mange ting å la seg begeistre over i «Stolthet og forfall». Den handler om folk som er over dobbelt så gamle som de som oftest hoier seg fram i offentligheten. Skuespillerne har dialekter man heller ikke hører som annet en artig bonus i tilsvarende TV-programmer.

Dessuten er det nesten bare ansikter man ikke kjenner.

Det gjennomgående temaet er dette man kanskje grunner på, men ikke liker å snakke om: Når går datostemplingen ut på et menneske? Når slutter man å leve og går over til å bare eksistere?

Nei, det handler ikke om å slutte å være kul. Det er ingen som noensinne har vært «kule» i persongalleriet her.

Episodene følger Merethe (Ingunn Beate Strige Øyen) som nettopp har flyttet yngstedatteren på hybel. Sammen med mannen Sigurd (Egil Bjørøen) prøver hun å finne ut av dette med tilværelsen som godt voksen i en liten bygd på Jæren.

Merethe sliter med at hun, som Sigurd sier, ikke alltid tenker før hun snakker. Derimot tenker hun gjerne veldig mye i etterkant.

KOR: Merethe (Ingunn Beate Strige Øyen) i kor. Her synger de selvsagt Tracy Chapman. Foto: Ape&Bjørn/NRK

Det medfører at hun roter seg inn i alle mulige halvkinkige og pinlige situasjoner. Fra billige misforståelser med en flått på Sigurds lår til dårlig skjulte forsøk på å hevde seg selv i det lokale kvinnekoret. Situasjonene er såvidt humrevittige, ofte på kanten til at behovet for støttepute gjør seg gjeldende. Ikke Larry David-skalerende forviklende. Primært irriterende fordi de hvite løgnene Merethe roter seg inn i er så åpenbart enkle for andre å avsløre.

Regissør Liv Karin Dahlstrøm har tidligere regissert den fantastiske serien «Match». er opprinnelig fra Nærbø, og har brukt sin egen barndomsbygd som bakgrunn for å fortelle om den delen av livet man altfor sjelden ser andre steder enn i virkeligheten.

Hun utviser imponerende personinstruksjon. Alle amatørskuespillerne skinner og framstår mer troverdige enn de hadde gjort med en mer uerfaren regissør. Dessverre er ikke manus, skrevet av Dahlstrøm og hennes samboer, på samme nivå. Det preges av forutsigbare utfall og innfall, og klarer ikke helt å bestemme seg for om det skal være en dramatisk humorserie eller en humoristisk dramaserie. Det er faktisk best når det ikke er morsomt.

MANN: Merethe (Ingunn Beate Strige Øyen) og Sigurd (Egil Bjørøen) liker hverandre fremdeles etter over 20 år i forholdet. Foto: Ape&Bjørn/NRK

Helheten er gjort med en passe dose lokalvarme, men man tror ikke helt på karakterne. Varierende musikalske tolkninger av Sting og Bjørn Eidsvåg som nok er ment mer morsomme enn de har blitt. Flere spor oppleves som ikke helt ferdigtygde, som gode idéer på skriverommet. Med unntak av en sidefortelling om et par som sliter er det også lite framdrift og sammenheng gjennom episodene.

Dumt, fordi grunnmuren i dette: Geografi, alderssegment og livsløpstandard er gode tanker som fortjener å behandles.

Og fordi vi endelig har fått en serie som klarer å formidle nyansene i det mangesidige og jærske urbegrepet: «Javel».