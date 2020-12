UENIG: «Hard Rock Cafe» protesterer mot at den samiske språkskolen skal få bruke navnet «Hard Joik Cafe». Foto: Helge Mikalsen

Samisk språkskole får bruke «Hard Joik Cafe» som varemerke – men restaurantkjede protesterer

Deler av den samiske språkskolen ønsker å bruke navnet «Hard Joik Cafe» for å gi opplæringen et mer moderne preg, men «Hard Rock Cafe» sier nei.

Med det har det blitt full strid mellom de to aktørene – den ene litt større enn den andre.

Det er NRK som først omtalte saken.

Lars Gunnar Marken, daglig leder ved sørsamisk kunnskapspark, sier til NRK at de er i en prosess der de ønsker å fornye seg. De har fått innspill fra ungdom som ønsker en mer moderne formidling av samisk kultur.

Derfor har skolen besluttet å kalle deler av opplæring for «Hard Joik Cafe». Der skal man lære om egen kultur og joik.

Skolen driver med fjernundervisning av samisk språk, samt har de en internatskole i Hattfjelldal i Nordland i løpet av året.

For å skulle få en mer moderne ramme fikk skolen registrert «Hard Joik Cafe» som varemerke hos Patentstyret.

Patentstyret så ikke på navnet som problematisk, skriver NRK.

Først og fremst vurderte de om navnet på noen som helst måte kunne virke støtende, noe de mente det ikke kunne. Deretter vurderte de navnet opp mot «Hard Rock Cafe», og kom frem til at det var uproblematisk.

– Vi fant ut at merkene ikke kan forveksles. Vi mener at de kan registreres ved siden av hverandre og at det gir et helhetsinntrykk når en ser merkene ved siden av hverandre, sier Knut Andreas Bostad, seksjonssjef i Patentstyret, til NRK.

Lars Gunnar Marken ved Sørsamisk Kunnskapspark mener klagen fra «Hard Rock Cafe» kom på autopilot. Han har nemlig forsøkt å komme i dialog med restaurantkjeden, men ikke lyktes ifølge NRK.

Men «Hard Rock Cafe» har klaget til Patentstyret. Der mener de blant annet at både Rock og Joik er musikk, og at selv om det er snakk om ulike sjangre blir navnet for likt. De mener også «Hard Joik Cafe» krenker rettighetene til den allerede etablerte kjeden.

I en klage til Patentstyret skriver de:

«Innsiger anfører for det andre at assosieringen vil føre til urimelig utnyttelse av HARD ROCK CAFEs anseelse og særpreg som et globalt velkjent, og dermed «free ride» på merkets opparbeidede goodwillverdi og blikkfangereffekt som er bygget opp gjennom innsigers markedsføringskampanjer og – investeringer gjennom 50 år.»

Lars Gunnar Marken skriver på sin side at det ikke er deres hensikt å konkurrere:

«Som innledning ønsker vi å påpeke at dette på ingen måte er en konkurranse, parodi eller forsøk på å tjene på Hard Rock Cafes innarbeidede konsept.»

I samme brev skriver han også at det er svært få likheter mellom de to konseptene:

«Det er ikke likhet i:

1. grafisk profil

2. formål

3. geografisk

4. målgruppe

5. begrepsinnhold

6. musikksjanger», heter det i brevet.