BISETTELSEN: Kong Harald og prinsesse Märtha Louise etter Ari Behns bisettelse i Oslo domkirke 3. januar. Foto: Mattis Sandblad, VG

Märtha Louise: − En veldig annerledes høytid

Prinsesse Märtha Louise forteller om en annerledes julehøytid ett år etter Ari Behns død.

Publisert: Nå nettopp

I et innlegg på Instagram ønsker Märtha Louise alle en god jul, men forteller at julehøytiden ikke lenger er det samme.

– I år har det vært en veldig annerledes høytid fordi Ari, den elskede faren til mine tre jenter, ikke lenger er med oss, skriver hun.

1. juledag 2019 kom nyheten om at Ari Behn hadde tatt sitt eget liv.

– I dag feiret vi hans liv, vi gråt over tapet og over hvor mye vi savner ham, skriver hun videre.

Hun strekker også ut en hånd til alle som har en tøff høytid. I et år der ekstra mange har måtte feire på en annerledes måte på grunn av coronarestriksjonene.

– Jeg ønsker å nå ut til alle dere som sliter i høytiden. Vet at du er elsket. Vet at noen trenger deg. Vet at du er verdt den hjelpen du kan få. Vær så snill, be om hjelp. Vær så snill, fortell hvordan du har det. Du er elsket.