Nominert til årets Gullbarbie Bedriften Sophie Elise AS er sammen med appen TikTok og klesmerket Brandy Melville nominert til årets Gullbarbie. Anne Bjørg Vaa Av Publisert 13. januar, kl. 07:00

– Dette er en pris som deles ut til den medie- eller reklameaktøren som er best til å få ungdom til å føle seg verst, sier Lea Mariero. Hun er leder i Press, ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, som står bak prisen.

Foto: Frode Hansen

Begrunnelsen for at Sophie Elise AS er nominert er ifølge Mariero at de vil sette fokus på at bedriften tjener penger på å reklamere ved å seksualisere innhold og har fokus på kropp, på ting som egentlig ikke trenger å ha det.

– Det kritikkverdig måten Sophie Elise AS tjener penger på. Store deler av inntektene er annonseinntekter, som kommer fra å anbefale produkter som skal gjøre følgerne til en bedre versjon av seg selv. Vi mener dette går på bekostning av barn og unge sin psykiske helse, sier Mariero.

– Siste jeg vil er å påføre andre komplekser

Sophie Elise Isaksen som står bak selskapet Sophie Elise AS sier at hun har slitt med komplekser nesten hele livet og at det siste hun vil er å påføre andre komplekser.

– Mine største inntekter kommer fra bøkene jeg skriver, og der er mitt hovedfokus nettopp å bryte tabuer og dele min egen sårbarhet rundt temaer som kropp, annerledeshet og usikkerhet. Jeg er et seksuelt menneske - og et offentlig menneske - og kombinasjonen gjør at det blir mye fokus på den delen av meg, men det har jeg ikke tenkt å be om unnskyldning for, skriver Isachsen i en e-post til VG.

Foto: Mattis Sandblad

Press peker i sin begrunnelse på at de har nominert bedriften Sophie Elise AS, mens Isachsen selv trekker frem at hun ikke er et konsern.

– Det føles også litt underlig at organisasjonen Redd Barna, med alt det flotte de står for, skal sette meg i en slik offentlig gapestokk. Jeg er en 26 år gammel jente som prøve å finne min vei i livet, skriver Isachsen .

Influenceren og forfatteren er heller ikke enige i at hun fyller kriteriene for å få Gullbarbie-prisen. På hjemmesidene til Press står det at prisen går til den medie- og reklameaktøren som bruker ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller og unødvendig seksualisering for å selge deg noe.

Får kritikk for mangold

Klesmerket Brandy Melville er nominert på bakgrunn av at Press mener at de ikke representerer et godt nok mangfold. De er spesielt kritiske til at merket kun har én størrelse på klærne sine. Denne størrelsen passer ikke de fleste, mener Mariero.

Dette har kjedebutikken som har én butikk i Norge også tidligere fått kritikk for.

Foto: Fredrik Solstad

I tillegg peker Mariero på at modellene merket bruker og innholdet de publiserer i sosiale medier, ikke representerer et mangfold i form av etnisitet og kropper.

VG har kontaktet Brandy Melville som foreløpig ikke har gitt en kommentar til nominasjonen.

Til Minmote svarte butikksjef Sigrid Van De Scheur følgende i 2014:

– Brandy Melville er et italiensk merke som lager klær uten størrelser, men med forskjellige passformer. Et plagg vil se annerledes ut fra jente til jente, for eksempel vil en lang t-skjorte passe til å brukes som en kjole for noen.

Upassende reklamer rettet mot barn

Appen TikTok får også kritikk fra Press på grunn av mangold.

– De har fjernet innhold basert på kroppsformer, funksjonsnedsettelse og LHBTIQ+ -innhold, sier Mariero.

Foto: Kiichiro Sato / AP

Hun sier også at appen i tillegg til dette, tillater reklame for andre apper og spill som handler om å fikse på kroppen, rettet mot barn.

Tidligere har VG skrevet om norske Linnea Løtvedt som følte seg sensurert av TikTok uten grunnlag.

TikTok har heller ikke svart på VGs henvendelse.

Tiende gang

Årets Gullbarbie deles i år ut for tiende gang, den 10. februar. I fjor var det blogg.no som mottok prisen. De fikk kritikk fra Press for å ikke ha strenge nok retningslinjer for hva som kunne annonseres for på plattformen. De mente ungdom ble eksponert for ting som tannbleking, selvbruning og kosmetiske behandlinger.

Ung i Egmont, som eier Blogg.no, sa den gang til VG at det ikke er noe stas å vinne en slik pris, og at de tar kritikken på høyeste alvor.