1615 kvinner signerer opprop: «Du har rett. Vi opplever det også»

Kjære Sofie Linde

Takk for at du hadde motet til å snakke høyt. Vi har fulgt med fra sidelinjen lenge nok, og nå snakker vi sammen med deg.

Du forteller hvordan du opplevde en sexistisk kultur blant noen menn da du startet i mediebransjen.

Du har rett. Vi opplevde det også.

Du forteller at det fortsatt er grunn til å fortelle yngre generasjoner at man kan si nei, fordi kulturen fortsatt finnes blant noen menn.

Du har rett. Vi opplever det også.

Vi har alle opplevd det i større eller mindre grad i løpet av vår karriere. Upassende bemerkninger om vårt utseende eller påkledning. Lumske beskjeder. Grenseoverskridende fysisk adferd. Advarsler om, at det er enkelte menn vi skal unngå til julefrokosten.

Det skjedde én gang. Det skjer stadig.

Mange har krevd svar fra deg på hvem som er «den store TV-kanon». Du har fra starten insistert på at det vil du ikke si fordi det ikke bare handler om en enkelt manns grenseoverskridende oppførsel for 12 år siden.

Du har rett. Debatten må ikke strande der.

Den rekker nemlig langt utover en enkelt episode og en enkelt person. Det vet vi. Vårt ønske er å flytte debatten fra om det skjer og i stedet snakke om at det skjer, og hva vi sammen skal gjøre for å stoppe det.

Vi får vite at døren alltid er åpen. At vi skal gå til ledelsen hvis vi opplever noe grenseoverskridende. Men i den oppfordringen ligger hele utfordringen - for hvorfor er det ikke de grenseoverskridende mennene dere snakker til? Ansvaret for å stoppe det her ligger i første omgang hos dem som ikke kan finne ut av hvor grensene går.

Og deretter ligger det hos arbeidsplassene som skal skape tydelige rammer som gjør det trygt for en ung kvinne å si ifra og snakke høyt uten å frykte for sin karrière. Og til oss som er vitne til noe, men ikke sier noe.

De som mener at denne sexsistiske kulturen ikke lenger eksisterer tar feil. Hverdagssexismen finnes stadig blant noen menn i mediebransjen, men også i andre bransjer og på andre typer arbeidsplasser. Mange tenker dessverre fortsatt at «sånn er det bare» - og det er den kulturen hvor sexistiske bemerkninger ikke for alvor blir sett på som et problem som vi vil gjøre opp med.

Du har rett, Sofie Linde. Vi skal snakke høyt om sexisme som finner sted så vi kan finne ut av hvordan vi kommer den til livs.