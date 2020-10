Tom Strømnæss: – Vil ikke vite hva de klarsynte ser om meg

«Åndenes makt»-programleder Tom Strømnæss (64) sier han aldri har vært redd for spøkelser, men innrømmer at han har prøvd å finne sin klarsynte side – og at hjemsøkte steder gir ham trykkende hodepine.

Nå nettopp

– Hånlatteren sitter ikke lenger så løst som den gjorde, sier Tom Strømnæss og ser ut over Oslofjorden.

– Innstillingen til det såkalte overnaturlige har helt klart endret seg.