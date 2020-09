TV-KLARE: Karianne Wahlstrøm, Mathias Scott Pascual og Olav Harald Ulstein er de tre tidligere «Farmen»-kjendisene som er klare for høstens «Torpet». Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-Mathias reiser fra sin kreftsyke mor for andre gang: – Et tøft valg

HØNEFOSS (VG) Bare ett år etter at han var med i «Farmen» gjør Mathias Scott Pascual (28) comeback på skjermen. Men det var ikke et enkelt valg. – Jeg tenkte mye på det, sier han.

Mathias Scott Pascual gjorde seg bemerket i fjorårets «Farmen», der han tok seg helt til finaleuken. Denne høsten gjør han comeback i TV 2-serien, men riktignok i sidekonkurransen «Torpet», som sendes på Sumo.

Comeback gjør også Olav Harald Ulstein, som deltok i «Farmen» i 2014 og Karianne Wahlstrøm – fra 2017-sesongen.

– Jeg ble veldig glad da jeg ble spurt. Jeg trodde aldri jeg kom til å bli det. Jeg er jo den første fra min sesong også, så da gjorde jeg kanskje en god figur på «Farmen» da. Skikkelig kult, sier Pascual til VG når vi møter de tre deltagerne inne på «Torpet»-gården.

Nå håper han å vinne «Farmen» på andre forsøk. Vinneren av «Torpet» får nemlig plass på hovedgården i uke 8 – tre uker før den store finalen.

– Da jeg var med i «Farmen» sist gikk jeg fra å være en homofil bygutt, til å bli en skikkelig bonde. Men denne gangen er jeg kanskje mer taktisk og mer motivert for å vinne. Jeg skal være mer sleip enn jeg har vært tidligere, bedyrer han.

«Farmen»- og «Torpet»-deltageren har tidligere vært åpen om at moren Torunn Skar Pascual (59) for om lag tre og et halvt år siden fikk påvist uhelbredelig eggstokkreft med spredning.

NÆRT FORHOLD: Mathias Scott Pascual tenkte nøye igjennom hvorvidt han skulle delta i «Torpet», siden moren er diagnostisert med uhelbredelig kreft. Foto: Privat

28-åringen har stilt opp for moren i tykt og tynt, og legger ikke skjul på at han tenkte seg om både én og to ganger før han bestemte seg for å reise fra moren igjen.

– Jeg tenkte mye på det. Det gjorde jeg sist også. Vi er jo så utrolig nære hverandre og har et unikt forhold. Hun begynte på cellegift før jul, for da begynte ting å blusse opp igjen. Hun har hatt noen tøffe runder. Samtidig har hun jobbet og stått på helt fram til i mars, forteller 28-åringen.

Men:

– Heldigvis vet jeg at det går over, og at jeg skal hjem en dag. Det var enda vanskeligere sist – da jeg dro på «Farmen». Men det er et tøft valg.

Selv om moren Torunn har fått påvist uhelbredelig kreft, kan hun fortsatt leve i mange fine år med sykdommen, mener Pascual.

– Det at mamma kjenner sånn på den sorgen hun har, hun er jo syk og har mistet to søsken og pappaen til kreften ... Hun kjenner så sterkt på det at hun ønsker å leve. Hun elsker livet og familien sin, og det gjør at hun holder det gående. At hun jobber er en bragd i seg selv.

Han legger ikke skjul på at han lar seg bekymre nå han potensielt sett kan bli borte i elleve uker.

FRA «FARMEN» TIL «TORPET»: Mathias Scott Pascual, som her er avbildet med tidligere «Farmen»-programleder Gaute Grøtta Grav, er klar for sidekonkurransen «Torpet» i høst. Foto: Espen Solli, TV 2

– Jo, jeg bekymrer meg ofte. Jeg ler litt av Karianne og Olav, som kan ligge og se ut i rommet uten å tenke. Jeg tenker hele tiden, sier han med et smil, før han med en mer alvorlig mine legger til:

– Jeg kjenner at jeg bekymrer meg for ting som kan komme. Men samtidig vet jeg at om det skjer noe med familien min – så får jeg vite det.

Karianne Wahlstrøm sier til VG at hun lenge har drømt om å få returnere til TV.

– Jeg har lurt lenge på når jeg skal tilbake på skjermen, for jeg føler jo seriøst at jeg ikke er ferdig. «Farmen» var bare starten, jeg føler at jeg har mer å vise på skjermen.

Olav Harald Ulstein var aldri i tvil da han fikk spørsmål om å delta i sidekonkurransen «Torpet».

– Jeg kjørte bil og var inne i en tunnel da de ringte. Jeg brukte drøyt 1,2 sekunder på å svare ja. Jeg sjekket ikke om det var greit for dem hjemme engang, sier han til VG.

Publisert: 15.09.20 kl. 08:02

