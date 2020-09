Daniel Kvammen sier han kjenner seg igjen i Northugs festing, og at det er en tøff bransje. Foto: Janne Møller-Hansen

Daniel Kvammen åpner opp om hard festing og ensomhet

– Jeg kan kjenne meg igjen i tomheten, og jeg kan også kjenne meg igjen i å fylle den tomheten med festing, sier Daniel Kvammen om Petter Northug-saken.

I en kronikk i VG med navnet «Noen lyver om helten vår» tar artist og låtskriver Daniel Kvammen (32) et kraftig oppgjør med støtteapparatet til Petter Northug.

– Dette handler egentlig om noe mye større enn Petter Northug som enkeltperson, sier Kvammen til VG.

VG møter artisten for en kopp te på serveringsstedet Youngs i Oslo.

– Det som jeg kanskje har reagert mest på de siste ukene er at det har fremstått som en stor overraskelse for mange. Det synes jeg er litt rart. Oslo er lite og Norge er lite. Det er ikke første gang jeg hører om dette, sier han.

Kjenner seg igjen

Kvammen sier han ikke har et personlig forhold til Northug, men at han har stor respekt for det han har gjort som både idrettsstjerne og entertainer.

Han sier han kjenner seg igjen i behovet den tidligere skikongen har hatt etter å søke etter spenning i etterkant av idrettskarrieren.

– Jeg kan kjenne meg igjen i tomheten, og jeg kan også kjenne meg igjen i å fylle den tomheten med festing, sier han.

Kronikken er skrevet i sammenheng med at Kvammen fredag slipper en låt med navn «Janteloven». Låten blir sluppet av Kvammens egne plateselskapet «168 km Records».

– Jeg tok mange runder med meg selv og var ganske usikker på om jeg skulle gi ut låten. Jeg endte på at hvis jeg kan prate og si noe viktig om dette, er det riktig. For vi ser det gang på gang at store kjendiser sliter når de er ferdige med karrieren sin, sier han.

Han sier at låten ble skrevet tidligere i år, og fikk plutselig en helt annen mening et halvt år senere.

– Vinteren 2020 sto jeg på et dansegulv i Oslo da jeg plutselig fikk øye på Petter Northug. Jeg husker at jeg ikke greide å fri meg fra tanken om at noe ikke var som det skulle. At noe var veldig galt. Så gikk jeg hjem og skrev en sang om kongen på haugen, en fyr som overkompenserer fordi han egentlig ikke har det så bra, sier han.

Ofret alt

Kvammen forteller om da han var på turne i starten av karrieren og sto på scenen foran tusenvis av mennesker.

– Det er ikke vanskelig å gå på en scene, det er vanskelig å gå av. Det er da abstinensene eller hva man skal kalle det, kommer, og man ikke lengre har publikummet og oppmerksomheten. Det er jo da følelsen av tomhet kommer.

Han påpeker at oppmerksomhet han selv har fått, ikke kan sammenlignes med det omfanget av oppmerksom Petter Northug har opplevd.

Låtskriver og artist, Daniel Kvammen, var lenge i et heftig festmiljø. Nå har han roet seg og funnet glede i andre ting. Foto: Janne Møller-Hansen

– Men det trøkket man kan oppleve psykisk og mentalt ved å være en kjent skikkelse, kjenner jeg meg igjen i, sier han.

Etter to år med turneer, spilling og festing følte han seg sliten og alene.

– Det var vanskelig å lande etter det. Man føler seg utrolig tom og ensom, fordi man har ofret så mye for å få det til. Jeg våknet opp og fant ut at jeg hadde gått fra ganske mange ting i livet, som handlet om kjæreste og nære relasjoner. Familien kjente kanskje ikke at jeg var til stede, og det var en veldig vond følelse.

Kvammen forteller at han alltid bare var en kort telefonsamtale fra byen, drikke og moro.

– I etterkant er det åpenbart for han at all festingen var en jakt for å fylle tomrommet, sier han.

Han tror at det i mange historier, inkludert sin egen, finnes et element av uteliv for å fylle tomrommet.

– Jeg tror vi må være flinkere på å skjønne hva dette gjøre med folk. For det er helt åpenbart at det gjør noe. Om det slår ut i form av plastiske operasjoner eller i form av rusproblemer så er det samme tendensen. Det er et ønske om å fylle noe, sier han.

Etterlyser støtteapparat

Kvammen savner noen som ga han tydelig råd tidligere i karrieren.

– Jeg skulle kanskje ønske det var litt tryggere rammer rundt meg. Det burde være profesjonelle folk inne i bildet, og det burde finnes tydeligere debrifer, sier han.

Selv fikk han hjelp av en bekjent til å komme i kontakt med psykolog for å snakke om stresset han opplevde i forbindelse med jobben sin.

– I dag har jeg det kjempefint. I stedet for å tilbringe mye tid på utesteder, har jeg funnet glede i blant annet trening, sier han.

Han stiller spørsmål ved om idretts- og underholdnings-Norge generelt har gode nok prosesser rundt disse psykologiske prosessene.

– Det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig. Han har gjort kriminelle ting, det tar jeg helt avstand fra. Men jeg synes vi kan stille spørsmålet om vi burde har større støtteapparat og tanker rundt hvordan vi tar vare på folk etter de er ferdig med alt dette.

Simen Herning, i ACT Entertainment, er Kvammens gamle manager. Han skriver i en melding til VG at han er glad det går bedre med musikeren i dag.

– Det er en viktig problemstilling Daniel tar opp, og vi lærte mye av samarbeidet med han. Vi er glade for at det går bedre med Daniel i dag og ønsker lykke til med slipp av ny låt.

Publisert: 10.09.20 kl. 19:43

