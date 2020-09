GAMLE EKDAL: Bjørn Skagestad spiller gamle Ekdal i sin avskjedsforestilling på Nationaltheatret. Her sammen med med Helene Naustdal Bergsholm i rollen som Hedvig. Foto: Øyvind Eide/Nationaltheatret

Teateranmeldelse: «Vildanden»: En munter tragedie

Det er lett å se seg blind på alt tankegodset og symbolikken som stykket er så fullt av.

NATIONALTHEATRET: «Vildanden» av Henrik Ibsen.

Regissør: Hanne Tømta

Scenograf og kostymedesigner: Nora Furuholmen

Lysdesigner: Øyvind Wangensteen

Musikalsk ansvarlig: Per Christian Revholt

Maskør: Hege Ramstad

Dramaturg: Oda Radoor

Med: Kim Haugen, Erland Bakker, Bjørn Skagestad, Trond Espen Seim, Tone Mostraum, Helene Naustdal Bergsholm, Anne Krigsvoll, Håkon Ramstad og Bernhard Arnø

Idéinnholdet truer litt for ofte med å komme i veien for den sceniske dynamikken i denne oppsetningen av «Vildanden».

Få av Henrik Ibsens stykker er vel blitt tolket mer ulikt gjennom tidene enn nettopp «Vildanden». Det er lett å se seg blind på alt tankegodset og symbolikken som stykket er så fullt av. Livsløgnen, den ideale fordring, selvoppgjør og forstillelse – alt dette skal få plass på en og samme teaterscene. Det er en krevende øvelse.

På Nationaltheatret har regissør Hanne Tømta valgt å ønske publikum velkommen med melodiøs allsang fra hele ensemblet samlet på scenen. De synger selvsagt Johan Sebastian Welhavens sang om villanden, og alle skjønner at dette er sang med skjebnetunge undertoner. For noen skal dø, og vi kjenner veien dit.

Det betyr at det underveis må skapes interessant dynamikk mellom de sentrale aktørene, og til å begynne med ser det riktig lovende ut. Det smeller til i konfrontasjonen mellom den gamle luringen grosserer Werle, spilt av Kim Haugen, og sønnen Gregers i Erland Bakkers skikkelse. Gregers Werle er han som tvinger sannheten frem for enhver pris, selve arvesynden skal til pers.

Det er et kraftfullt anslag, som ikke helt følges opp når vi presenteres for det andre far/sønn-forholdet, det mellom gamle Ekdal, Bjørn Skagestad, og Trond Espen Seim som Hjalmar Ekdal. I sin avskjedsforestilling på Nationaltheatret er Bjørn Skagestad nærmest blitt en omvandrende alarmklokke – en rekvisitt i sitt eget liv. Den gamle bjørnejegeren som nå må nøye seg med å skyte ender på loftet, er en levende påminnelse om hvorfor maktforholdet mellom de to familiene i dag er så forrykket.

Sannheten er altså mer kompleks enn det som møter øyet, og de to sønnene – som på hver sitt vis vil ut av sin fars skygge – er tilsynelatende samstemte om at lag på lag av hemmeligheter og løgn nå skal avdekkes. Virkeligheten er jo at alle de vi møter på ett eller annet tidspunkt har sviktet seg selv og sine egne idealer, enten det er gjennom selvbedrag eller svik mot andre.

Den mefistoaktige Gregers Werle vil redde menneskene rundt seg fra deres egen skjebne, og den som til syvende og sist skal betale den høyeste prisen er det uskyldige barnet Hedvig. Hennes rollefigur er et kalkulert og sentimentalt grep av gamle mester Ibsen, men her er vi til gjengjeld vitne til en av forestillingens virkelige prestasjoner. Helene Naustdal Bergsholm tilfører Hedvig-skikkelsen en helt egen nervøs energi, og et minespill som påkaller din oppmerksomhet.

Det kan trengs, for når vi kommer et stykke ut i forestillingen har inderligheten og energien for øvrig dalt en god del. Trond Espen Seims Hjalmar Ekdal, han som skal etterleve Werles krav om den ideale fordring, er nå lite annet enn en rent patetisk figur. Han får bemerkelsesverdig lite hjelp av Tone Mostraums Gina, som stort sett bare virker kantete, usympatisk og lite engasjert i å redde ekteskapet sitt.

Det hjelper heller ikke at ensemblet etter hvert forsvinner inn i en rotete scenografi, dominert av et overmøblert hjem i kombinasjon med noen glisne furutrær(?) og andre trestammer. For å få skikkelig kontakt med publikum må skuespillerne stå helt på kanten av scenen.

På grunn av pandemien har teatret bare fylt opp om lag en tredjedel av setene i salen, noe som merkelig nok skaper en spesiell form for intimitet mellom oss og dem.

Når det endelig smeller fra mørkeloftet, og Hedvig har gitt sitt ultimate offer, er det igjen tid for synging fra scenekanten. Det er et stilgrep som kanskje kan kalles stemningsskapende. Men når den forhåndsannonserte, levende anden samtidig slippes ut på scenen, blir effekten mest av alt komisk midt i alt mørket.

Men så er jo også «Vildanden» en tragikomedie, skal vi tro forfatteren selv.

Publisert: 11.09.20 kl. 08:09

