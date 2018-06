I TRØBBEL: Dette bildet ble tatt etter at Heather Locklear søndag ble arrestert etter å ha gått til angrep på en politimann og et ambulansepersonell. Dagen etter, mandag, skal hun ha blitt innlagt på sykehus. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Heather Locklear innlagt på sykehus igjen

Den amerikanske skuespilleren ble hentet i ambulanse drøye ett døgn etter at hun slapp ut av arresten.

Mandag kom nyheten om at skuespiller Heather Locklear (56), best kjent fra «Dynastiet» og «Melrose Place», ble arrestert i California søndag , etter at hun skal ha gått til angrep på en politibetjent og et ambulansepersonell.

Bare noen timer etter at hun slapp ut av arresten, havnet hun imidlertid nok en gang i trøbbel. Mandag ble nemlig politiet igjen tilkalt til hennes hjem etter meldinger om at noen hadde tatt en overdose.

Den 56 år gamle skuespilleren skal ha blitt fraktet i ambulanse til sykehuset, der hun nå får behandling, skriver TMZ. Ifølge nettstedet skal tilstanden hennes være stabil.

Dette kommer drøye én uke etter at hun skal ha blitt tvangsinnlagt på psykiatrisk etter at familiemedlemmer ringte inn en nødsamtale og fortalte at Locklear var ruset og hadde angrepet sine foreldre.

Den profilerte skuespilleren har hatt et turbulent liv de siste årene. I februar i år skal TV-stjernen ha gått fysisk til angrep på sin egen kjæreste, men tiltalen ble frafalt. Locklear måtte likevel møte i retten i mars for å svare på anklagene om at hun skal ha angrepet en politimann.

Locklear har en svært brokete bakgrunn i rus og bråk, og ble hastet til sykehus i Los Angeles etter det som kan ha vært en overdose i 2012 .