Linni Meister med ny singel: - Jeg har aldri lagt skjul på at jeg vil se ut som en Barbie

Publisert: 29.06.18 15:54

RAMPELYS 2018-06-29T13:54:19Z

Linni Meister (32) gir ut en ny versjon av Aqua-hiten «Barbie Girl», og innrømmer at få norske artister passer bedre til å gjøre en cover-versjon av nittitalls-hiten.

Fredag slipper Linni Meister ny singel. Sammen med Tix, Starlab og Agera er hun klar med en ny og modernisert versjon av Aqua -låten «Barbie Girl», som herjet på hit-listene i 1997.

Gode minner

– Det er jo så mange tidligere hits som har blitt covret, og jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor ikke Barbie Girl har blitt covret. Det er så mange mennesker som har så mange gode minner til den låten, spesielt meg selv, og bestemoren min på 94 kan fortsatt digge til Barbie Girl, sier Linni Meister til VG når vi møter henne på Tjuvholmen. (Setting 2)

Hun er stolt og fornøyd av det endelige resultatet, og håper publikum også kommer til å like det de hører.

Er det noe med budskapet i låten som passer for deg?

– Hva mener du, svarer TV-profilen og bloggeren lattermildt, men innrømmer gladelig at hun kjenner seg litt igjen i teksten.

Gladsang

– Det er en gladsang! Jeg blir veldig godt humør av den. Låten er litt ironisk, og budskapet er morsomt.

Noe ironisk er det likevel at nettopp Linni Meister gir ut en ny versjon av «Barbie Girl».

– Selvironisk at jeg synger den kanskje. Jeg har jo operert brystene mine, det er ingen hemmelighet. Det er det flere og flere som har gjort, derfor er det ekstra morsomt å gi ut denne låten på nytt. (setting 1)

Vekker oppsikt

Linni Meister blir lagt merke til når hun spankulerer langs bryggekanten på Tjuvholmen. Likheten med en Barbie-dukke er påfallende.

– Det er ikke akkurat sånn at jeg ikke har prøvd å se ut som en Barbie. Men for meg så handler denne sangen mest om gode minner.

At hun ofte blir forhåndsdømt på grunn av utseende bryr hun seg lite om.

– Man møter alltid fordommer uansett hvordan man ser ut. Og dette er et valgt jeg har tatt. Det er ikke sånn at når jeg går rundt med mitt lange lyse hår og miniskjørt at folk tror at jeg er en superinteliggent dame som er god til å lage mat. Men det er jeg altså! Og så lenge jeg får folk til å smile og le så er jeg kjempeglad, understreker Linni.

Eget valg

Fascinert av bryster

Hun er ikke redd for at hun bidrar til økt kroppspress ved å synge om «livet i plastikk», mens hennes egne bryster er fylt til randen av silikon.

– Det er et sted jeg har «plastic», og det er «sillititsene» mine. De har kommet for å bli, og de er jeg veldig glad i.

Linni forteller at hun har vært fascinert av pupper hele livet. Hun mener selv at hun ikke har blitt påvirket at noe annet enn et ønske om å ha like bryst som moren sin.

– Jeg mener det er opp til hver enkelt hva de ønsker å gjøre med seg selv. Det er det ingen andre som har noe med. At jeg er fascinert av pupper og har tatt silikon, det står jeg hundre prosent for.

Vil være et godt forbilde

For Linni mener det viktigste er å være et godt menneske.

– Det koster faktisk ingenting. Det er noe du selv velger fritt å være.

Det er på det område hun mener hun har noe å bidra med.

– Det er det jeg legger mest fokus på når jeg skal foran som en godt forbilde. Om jeg ønsker å ha et visst type utseende, det er noe jeg har villet siden jeg var en liten jente. Det kommer innenfra. Det er et valg jeg har tatt selv, og det må alle andre gjøre også.

Hun husker fortsatt at hun fortalte guttene i klassen at hun ønsket seg silikonpupper.

– De bare «eeh. ok». På den tiden var ikke det vanlig i det hele tatt. Og jeg tok det ikke fordi jeg ville være et sexsymbol. Jeg tok det fordi det er noe jeg alltid har vært fascinert av og ønsket meg.

Og på hjemmebane får hun full støtte, til og med bestemor på 94 støtter Linni.

– Kjør på, plutselig sitter du på et eldrehjem og angrer på alt du ikke gjorde!