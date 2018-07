Hele Festplassen ble med på å synge «Sommerkroppen»

BERGEN (VG) For femte uke på rad topper Mads Hansen VG-Lista med «Sommerkroppen». Det hadde hele Festplassen fått med seg, og kunne låten på rams.

– Trenger ikke trene, for jeg kan operere, jallet det over Bergens gater onsdag ettermiddag.

Byen viste seg fra sin aller beste side da Festplassen gjorde seg klar til VG-Lista. Det var knapt en sky i sikte, og varmegradene snek seg oppover og gjorde stemningen ekstra brennhet.

Mads Hansens sommerlåt, og ifølge ham selv, hans eneste låt noensinne, er på alles lepper sommeren 2018. Låten har satt rekorder i sommer, og har siden den ble sluppet bikket ti millioner avspillinger på Spotify.

Med playback, som lovet, fikk den pensjonerte fotballspilleren med seg hele Festplassen på allsang, og han var den artisten, kanskje med unntak av Isac Elliot, som oppnådde det høyeste lydnivået fra publikum.

– Det er ikke en drøm som går i oppfyllelse, for dette har jeg aldri drømt om. Men det var veldig kult, sier en fornøyd Mads Hansen, som nesten ikke har kunnet gått i fred i Bergen på grunn av fansen.

















Drevland med dans

VG-Lista fikk også en overraskelsesgjest på scenen, nemlig tidligere bergensordfører Trude Drevland . Der bød hun på dansemoves sammen med programleder Martin Holmen.

– Det var dødskult, sier Trude Drevland til VG etter å ha tatt stegene ned til backstageområdet på VG-Lista Bergen.

– Jeg sa ja fordi jeg håpet at det ikke skulle bli kleint. Publikum tok veldig godt imot meg, forteller den tidligere ordføreren i nettopp Bergen.

71-åringen er imidlertid ikke helt ukjent på dansegulvet, i fjor høst sjarmerte hun seerne av «Skal vi danse». Men at hun skulle stå på scenen under VG-Lista hadde hun aldri sett for seg.

– Aldri! Det er ikke min «range», sier hun lattermildt.

I går var det Bruno Mars-konsert i byen, og heller ikke den gikk Drevland glipp av.

– Vi hadde grillfest ved siden av. Det ble mer vin enn det ble grill, ler hun.

Imponserte med dansing

En annen som tok dansingen på alvor var nordnorske Ruben. Han bød på heftige dansetrinn på scenen, men forteller til VG at det han ikke har noen dansebakgrunn.

– Nei, det har jeg lært av meg selv. Jeg har ikke øvd noe, jeg bare danser, jeg. Det har sikkert noe med at jeg ikke er redd for å ta det ut, sier han ydmykt.

Opptredenen på Rådhusplassen var den første store for Ruben, og han forteller at det var mye nerver da. Denne gangen gikk det litt lettere.

– Nå kjentes det skikkelig ekte og godt ut, stråler han.

– Jeg har fortsatt i et sånt euforisk stadie!

Spilte for hundre kjentfolk

En annen som var på hjemmebane var Sjur Kristian Gimmestad, best kjent under bare fornavnet. DJ-en har spilt på en rekke festivaler, men har først begynt å bli et kjent navn etter låtsamarbeidet med Isac Elliot, som også er på VG-Lista.

– Det var veldig kjekt, sier han til VG etter å ha stått på scenen, fortsatt litt skjelven.

Han forteller at han fikk øye på flere kjente fjes da han sto på scenen, og at han tipper at nærmere hundre bekjente av ham overværer konserten.

– Jeg glemte å ta ut mobilen av lommen før jeg gikk på, så jeg kjente det vibrerte under hele opptreden. Jeg har nok fått en del Snapchat-meldinger, sier han og ler.

Også Mads Hansen, Vidar Villa og Alida står på scenen under årets VG-Lista-show i Bergen.